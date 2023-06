Torna la ’Notte verde’ all’Ecomuseo di Bagnacavallo

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la “Notte verde” che si terrà questa sera, venerdì, all’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo. L’iniziativa è rivolta alle famiglie che vorranno condividere una serata tra laboratori, giochi e animazioni, pernottando in tenda nell’area dell’etnoparco “Villanova delle capanne”. Il programma prevede alle 17.30 il montaggio delle tende e una merenda, a cui seguiranno i laboratori. Alle 19.30, si terrà la cena “Notturno con brasula”. Dopo cena tutti pronti con “Il Teatro del Silenzio”, “Il maestro racconta”, la mostra “Carissimo Pinocchio”. Alle 21 stuoia party e spettacolo laboratorio di Joi Rotella. Per chi non avrà ancora sonno ci saranno le carte da briscola. I partecipanti dovranno portare tenda, sacco a pelo, materassino e il necessario per la notte. La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti e di 15 per i bambini. Prenotazioni: 0545 280920.