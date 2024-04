Torna la processione della patrona. Ponte mobile alzato

Domani torna la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche le rappresentanze delle comunità ortodosse presenti in diocesi e delle due greco-cattoliche.

Alle 14.30 l’immagine sacra sarà trasferita al faro di Marina di Ravenna, da dove partirà in motonave per la benedizione ’Maris Gentium Benedictio’ impartita dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e per la processione lungo il canale Candiano. Arriverà alla Darsena di città alle 16.30 e da lì, accompagnata dai fedeli in processione, sarà portata fino al santuario di Santa Maria in Porto, dove, a seguire (attorno alle 17.30), l’arcivescovo presiederà la messa.

In occasione dell’evento, su richiesta della parrocchia di Santa Maria in Porto e in accordo con l’Autorità portuale e la Capitaneria di porto, il servizio mobilità e viabilità del Comune ha istituito dalle 15.45 alle 16.15 e dalle 16.30 e dalle 17 il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, per consentire il passaggio della processione con conseguente ponte mobile alzato.

Ad accompagnare la celebrazione sarà il Coro 1685 del conservatorio Verdi di Ravenna diretto da Antonio Greco e accompagnato all’organo da Andrea Berardi. Tra i canti che verranno eseguiti, l’Adoremus/Laudate dominum di Allegri e l’Ave Maria di Elgar. Il servizio liturgico del Verdi si inserisce nella convenzione sottoscritta rinnovata anche quest’anno con la diocesi di Ravenna-Cervia che prevede l’animazione musicale di varie celebrazioni diocesane. Nell’ambito di questa convenzione, verranno riproposti anche quest’estate i concerti del venerdì sera a San Vitale, con studenti e docenti dei conservatori della Romagna e di Ferrara. "Abbiamo voluto coinvolgere anche questa importante realtà cittadina – ha spiegato il direttore dell’ufficio Beni Culturali della diocesi, don Lorenzo Rossini – per celebrare insieme la patrona che è di tutta la città".

Quest’anno è stata la parrocchia di Casal Borsetti a dare il via alla festa della Madonna Greca. Ieri l’immagine mariana è stata accolta nella locale chiesa alle 20.30 con la recita del rosario. Le celebrazioni per la patrona proseguiranno la prossima settimana.