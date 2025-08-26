Torna la rassegna CerviaGustaLibro

Torna per l’undicesimo anno CerviaGustaLibro, format di tre serate dedicate al mondo del cibo, della ristorazione, del vino e della loro narrazione.

Il contenitore, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, si svolgerà venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto a Cervia, nel luogo ormai vocato non solo all’accoglienza, ma anche al racconto delle storie di mare e di terra, lo spazio antistante la Torre San Michele a due passi dal porto canale, che per secoli ha fatto da cerniera fra le due culture della città, quella del sale e quella di mare. "CerviaGustaLibro in questa undicesima edizione si occupa della cucina italiana, del benessere, dell’ambiente, della salute e della ristorazione. La cucina italiana è volano fondamentale per il turismo", dice la curatrice, Letizia Magnani.

La rassegna prenderà il via venerdì 29 agosto, alle ore 21.30 con l’intervista di Letizia Magnani a Monia Caramma, autrice assieme ad Alessia Calandra e Daniele Vietti di “Conosci il tuo intestino. Dalla teoria alla pratica. Come sconfiggere l’infiammazione con il cibo e gli integratori” (Mind Edizioni). In prima linea contro l’informazione ingannevole sul cibo, Monia Caramma ha cambiato radicalmente la sua visione sul cibo per affrontare e vincere il morbo di Crohn e da questa esperienza è nato il suo impegno decennale nel recupero e nell’utilizzo dei cereali e nello studio e nella progettazione di pasta e alimenti sostenibili a lungo termine. Caramma è vicepresidente di Sorghum United Foundation e membro del board di Sorghum-ID, società attiva per la promozione del sorgo in Europa.

Sabato 30 agosto c’è grande attesa per una serata interamente dedicata alla ristorazione, al suo essere mito, esigenza, moda e tanto altro. Sul palco ci saranno Igles Corelli, chef inventore della “cucina circolare”, direttore delle scuole del Gambero Rosso, 5 stelle Michelin, Massimo Borgnis, direttore responsabile del people magazine “Chi”, volto della celebre trasmissione di Foodnetwork “Le locande del cuore” e Franco Chiarini, autore con Maurizio Campiverdi del libro “La Romagna dei ristoranti. Storie di Menù” (Edizioni Moderna). La serata si dipanerà fra la storia dei menù e delle locande, e il presente e futuro della ristorazione. Sono infatti attesi sul palco tre imprenditori e manager della ristorazione, Maurizio Bucci, patron di Passatelli e altri ristoranti come il Valentino di Ravenna, Beatrice Bassi, amministratrice delegata di Casa Spadoni e Alessandro Fanelli, ristoratore di Cervia.

Il ciclo di incontri termina domenica 31 agosto, con la serata dedicata ad uno dei miti della cucina italiana: la grande tradizione napoletana. Ne scrive con arguzia Bruno Damini, firmando il romanzo “Il primo a prender fuoco fu Totò. La Grande Storia di monsù Peppino cuoco errante” (Minerva). Con lui e Letizia Magnani dialogherà Roberto Barbolini, già critico di “Panorama”, grande firma gastronomica.