Torna la rassegna CerviaGustaLibro

26 ago 2025
ILARIA BEDESCHI
Da venerdì a domenica il format di tre serate dedicate al mondo del cibo, della ristorazione, del vino e della loro narrazione

Sul palco ci saranno Igles Corelli, chef inventore della “cucina circolare”

Torna per l’undicesimo anno CerviaGustaLibro, format di tre serate dedicate al mondo del cibo, della ristorazione, del vino e della loro narrazione.

Il contenitore, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, si svolgerà venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto a Cervia, nel luogo ormai vocato non solo all’accoglienza, ma anche al racconto delle storie di mare e di terra, lo spazio antistante la Torre San Michele a due passi dal porto canale, che per secoli ha fatto da cerniera fra le due culture della città, quella del sale e quella di mare. "CerviaGustaLibro in questa undicesima edizione si occupa della cucina italiana, del benessere, dell’ambiente, della salute e della ristorazione. La cucina italiana è volano fondamentale per il turismo", dice la curatrice, Letizia Magnani.

La rassegna prenderà il via venerdì 29 agosto, alle ore 21.30 con l’intervista di Letizia Magnani a Monia Caramma, autrice assieme ad Alessia Calandra e Daniele Vietti di “Conosci il tuo intestino. Dalla teoria alla pratica. Come sconfiggere l’infiammazione con il cibo e gli integratori” (Mind Edizioni). In prima linea contro l’informazione ingannevole sul cibo, Monia Caramma ha cambiato radicalmente la sua visione sul cibo per affrontare e vincere il morbo di Crohn e da questa esperienza è nato il suo impegno decennale nel recupero e nell’utilizzo dei cereali e nello studio e nella progettazione di pasta e alimenti sostenibili a lungo termine. Caramma è vicepresidente di Sorghum United Foundation e membro del board di Sorghum-ID, società attiva per la promozione del sorgo in Europa.

Sabato 30 agosto c’è grande attesa per una serata interamente dedicata alla ristorazione, al suo essere mito, esigenza, moda e tanto altro. Sul palco ci saranno Igles Corelli, chef inventore della “cucina circolare”, direttore delle scuole del Gambero Rosso, 5 stelle Michelin, Massimo Borgnis, direttore responsabile del people magazine “Chi”, volto della celebre trasmissione di Foodnetwork “Le locande del cuore” e Franco Chiarini, autore con Maurizio Campiverdi del libro “La Romagna dei ristoranti. Storie di Menù” (Edizioni Moderna). La serata si dipanerà fra la storia dei menù e delle locande, e il presente e futuro della ristorazione. Sono infatti attesi sul palco tre imprenditori e manager della ristorazione, Maurizio Bucci, patron di Passatelli e altri ristoranti come il Valentino di Ravenna, Beatrice Bassi, amministratrice delegata di Casa Spadoni e Alessandro Fanelli, ristoratore di Cervia.

Il ciclo di incontri termina domenica 31 agosto, con la serata dedicata ad uno dei miti della cucina italiana: la grande tradizione napoletana. Ne scrive con arguzia Bruno Damini, firmando il romanzo “Il primo a prender fuoco fu Totò. La Grande Storia di monsù Peppino cuoco errante” (Minerva). Con lui e Letizia Magnani dialogherà Roberto Barbolini, già critico di “Panorama”, grande firma gastronomica.

