Torna la Sagra delle Sfogline e sabato c’è l’attesa gara al mattarello per categorie

"Siamo giunti alla 38^ edizione della Sagra delle Sfogline, una manifestazione che cerca di portare avanti nel tempo una tradizione che sta andando sempre più fuori moda: fare la sfoglia con il matterello. Mi sento di affermare che tutto questo ha una valenza anche culturale". Così Antonio Falzoni (nella foto, terzo da sinistra con accanto il sindaco Stefano Sangiorgi) presidente della Pro loco di Massa Lombarda, organizzatrice dell’evento, in programma da domani al 3 settembre nell’area feste in via Rabin. "Per questa occasione – continua Falzoni – ci siamo preparati col massimo impegno e per mantenere viva la tradizione abbiamo prodotto 4mila uova di tagliatelle, pronte per essere gustate da chi vorrà venire a farci visita. Poi nella serata di sabato 30 si svolgerà una prestigiosa gara tra ‘sfogline’ e ‘sfoglini’, che vedrà ‘scendere in campo’ tre categorie di partecipanti: Dilettanti, Amatori e Professionisti, che saranno giudicati da una giuria di esperti. Al termine della sfida tutti verranno premiati dalle autorità con targhe e prodotti vari forniti dagli sponsor della manifestazione".

La festa si apre domani alle 21 con il piano bar di Gianni Esposito, per continuare venerdì con la serata conviviale con ospite la ‘Confraternita della Tagliatella’. Inoltre piano bar e intrattenimento con Vittorio Bonetti. Sabato 30 ‘Gara delle Sfogline’ (iscrizione gratuita entro le 20 cell. 335.6179299). A condurre la serata sarà Mauro Marani con l’accompagnamento musicale di Helenia; seguirà piano bar con Gabriele Bertozzi. Domenica 31 piano bar e intrattenimento con Lena & polvere da spirito. Lunedì 1 settembre piano bar con Elisa e Enrico, martedì 2 serata spettacolo con Mago Matteo e mercoledì 3 piano bar con Augusto Maregatti. Tutte le sere dalle 19 alle 22.30 allo stand si potranno gustare le squisite tagliatelle e altre specialità della cucina locale. Tutte le sere due turni per la cena: il primo alle 19.30 e il secondo alle 21, con possibilità di prenotazione al 335.7236903 (Antonio) e al 334.8638659 (Sahara). "L’impegno della Pro loco e mio personale – conclude Falzoni – non si esaurisce con questa manifestazione, ma sarà sempre presente e costante al fine di mantenere ed eventualmente migliorare e incentivare, se possibile, le diverse iniziative a favore della comunità e del territorio dove operiamo. L’impegno è costante e assiduo, però è ricompensato da attestazioni di stima e complimenti che sono accolti con soddisfazione e orgoglio, che io condivido con i tantissimi volontari, in parte addetti al servizio ai tavoli, in parte alla cucina. La loro opera è fondamentale per la buona riuscita della manifestazione e li ringrazio".

Luigi Scardovi