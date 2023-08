Torna la Sagra delle Sfogline Sabato la gara al matterello

Tutto è pronto a Massa Lombarda, nell’area feste di via Rabin, per la Sagra delle Sfogline, la cui 36esima edizione prende il via stasera per concludersi mercoledì 30 agosto. Un evento che ogni anno richiama nella cittadina migliaia di persone provenienti un po’ da tutta la nostra provincia, ma anche dal bolognese e dal ferrarese e non solo. A organizzarlo, come sempre con grande impegno e prestando attenzione ai particolari, è la Pro loco Massa Lombarda presieduta da Antonio Falzoni. "Anche per questa edizione – commenta Falzoni – potremo avvalerci del preziosissimo contributo, tra personale addetto alla cucina e personale ai tavoli, di una novantina di volontari, con un buon numero di volenterosi giovani. Il fatto di poter contare anche su di loro è senz’altro da da considerarsi una fortuna. Senza dimenticare le nostre sfogline, che nelle ultime settimane hanno preparato, tirandole rigorosamente ‘a mano’, centinaia di chili di tagliatelle, utilizzando per l’impasto circa tre quintali di farina e ben 4.400 uova". Oltre alle impareggiabili tagliatelle condite al ragù, sarà possibile degustare gli squisiti tortelloni alle noci o alla zucca nonché una novitàsorpresa a base di strozzapreti.

La sagra si apre questa sera: alle 21, nell’area piano bar, l’esibizione di ‘Lena & Luke’. Domani, sempre alle 21, musica con Anna Romano. Sabato, nello ‘spazio gara’, dalle 20.30 andrà in scena l’evento clou della sagra, la ‘Gara delle Sfogline’. In prima serata la gara è riservata a uomini e donne non professionisti, mentre in seconda serata a cimentarsi tra sfoglia e matterello saranno i professionisti. L’iscrizione alla sfida è gratuita e dovrà essere effettuata alla festa entro le 20 nella stessa serata della gara (per iscrizioni 335.6179299). A condurre la serata sarà Mauro Marani con l’accompagnamento musicale di Augusto Maregatti. La serata di sabato proseguirà al piano bar con ‘Gus e Bepis’. Domenica alle 21 sarà la volta dello spettacolo con il ‘Mago Matteo’, mentre lunedì musica con ‘Ani e Mario’. Martedì alle 21 musica con ‘Elisa ed Enrico’ e infine mercoledì, serata conclusiva (alle 21) con Vittorio Bonetti. Tutte le sere ingresso a offerta libera e apertura dello stand gastronomico dalle 19 alle 22.30, con prenotazione al ristorante ai seguenti numeri: 3703076255 (Aurora) e 3348638659 (Sahara). Primo turno 19.30, secondo turno alle 21.

Luigi Scardovi