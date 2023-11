Torna la tradizione. Tuffo della Befana. Aperte iscrizioni

Aperte le iscrizioni al Tuffo della Befana in programma il 6 gennaio 2024 che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà nelle acque del mare di Tagliata. Organizzato dalla Proloco Riviera dei Pini, l’attesa per questa edizione è quella dei record di iscritti. Tanto è alta l’aspettativa – anche negli scorsi anni ha sempre regalato successi con migliaia di persone ad assistere al primo tuffo dell’anno con iscritti coraggiosi e travestiti nei modi più disparati – che quest’anno saranno due le giornate per festeggiare l’Epifania e portare presenze nella località anche fuori stagione. "Visto il successo del 2023 ci aspettiamo di raggiungere almeno i 200 partecipanti. Quest’anno saranno aperte anche alcune strutture ricettive, così da portare il Tuffo della Befana, non solo un evento locale, ma da richiamare turisti da fuori zona, per un soggiorno a conclusione delle vacanze natalizie – spiega la responsabile Proloco Riviera dei Pini e coordinatrice dell’evento Claudia Zavalloni –. Promuoveremo l’evento a livello regionale e nazionale, tramite radio e social i volontari della Proloco sono in gran fermento per l’evento che darà inizio alla nuova stagione, che possa essere anche di buon augurio come lo è stato il primo tuffo del 2023. Collaboreranno anche albergatori e bagnini, che hanno le strutture chiuse, ma saranno attivi nell’organizzazione. Grazie alla collaborazione delle associazioni di categorie, al Comune di Cervia, alla Cooperativa Bagnini di Cervia, e alle attività del territorio potremo organizzare questo bellissimo evento a conclusione delle festività natalizie". Date raddoppiate, strutture ricettive aperte e via alle iscrizioni. A due mesi dall’evento la macchina organizzativa è già operativa.

Si comincerà venerdì 5 gennaio dalle 11 alle 14 con l’apertura della Casina di Tagliata con menù a base del Cardo di Cervia. Nel pomeriggio giochi e animazione per i più piccoli nel Parco dei Gemelli. Sabato 6 gennaio giornata clou con attrazioni durante la mattina e il pomeriggio in attesa del Tuffo della Befana in programma alle ore 15. Nella stessa giornata, come di consueto, si svolgeranno anche la Pedalata della Befana insieme al team Aquilotti di Cervia, la Camminata della Befana insieme al gruppo Nordic Walking NVC, i Pasquaroli gireranno insieme alle loro canzoni tradizionali e ben auguranti e poi l’esibizione dei divertenti Musicanti di San Crispino. Non mancherà il mercatino e lo street food su viale Sicilia e Viale Italia, le esibizioni degli artisti di strada mentre delle Befane distribuiranno ai più piccoli calze piene di dolcetti. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 05441888363.

Ilaria Bedeschi