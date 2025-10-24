Torna l’incubo dei furti. Raid in case, garage e auto

L’emergenza furti torna prepotentemente in primo piano a Ravenna. Nelle ultime quarantotto ore, una serie di episodi ha colpito diversi quartieri della città e alcune frazioni, con una concentrazione particolare nella zona Stadio e lungo l’asse di via Dismano. Le segnalazioni, rilanciate dalle pagine e chat del gruppo SOS Ravenna Sicurezza, delineano un quadro di crescente allarme.

In via Tommaso Gulli, nella notte, ignoti hanno sfondato la porta di un garage privato. Poche ore dopo, a San Zaccaria, un uomo incappucciato ha praticato un buco nell’ingresso del Dismano Pub 549, rubando la cassa prima di fuggire a bordo di un’auto grigia. A Ravenna, in via Montanari, sono stati invece rotti i finestrini di almeno quattro auto: una scena che si è ripetuta davanti agli occhi di molti residenti dei gruppi WhatsApp SOS Sicurezza, che da mesi monitorano la zona.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi, mentre alcuni volontari hanno cercato di coprire i vetri danneggiati in attesa dei proprietari.

Ma i colpi non si fermano qui. Alcune sere fa, in via Dismano Vecchio, i ladri sono saliti fino a un balcone arrampicandosi dalla grondaia, hanno praticato un foro nel doppio vetro e sono entrati nell’abitazione. Hanno rovistato in cassetti e armadi, rubando denaro e lasciando segni evidenti del passaggio. È intervenuta la Polizia dopo la denuncia dei residenti.

A Marina di Ravenna, invece, ignoti hanno aperto i tappi delle auto lungo via Maestra Giacomina per rubare la benzina, colpendo anche nel parcheggio vicino.

Una scia di episodi che riaccende il tema della sicurezza urbana. "Serve più controllo nelle ore notturne – scrivono diversi cittadini nelle chat di quartiere – e una presenza costante delle forze dell’ordine nei punti più esposti". Intanto, la rete SOS Indipendente della Romagna segnala l’ennesimo tentato furto in via Montanari, dove ieri sera una residente si è trovata faccia a faccia con i ladri, messi in fuga dall’arrivo della Volante. L’emergenza, ancora una volta, viene riverberata e corre sui social, mentre i canali ufficiali di istituzioni e forze dell’ordine nulla dicono al riguardo. E Ravenna torna a fare i conti con un problema che sembrava attenuato, ma che ora riaffiora con forza nelle notti d’autunno.