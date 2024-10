Torna Repair Cafè. Per aggiustare piccoli elettrodomestici

Riprendono i laboratori Repair Cafè gratuiti organizzati dall’Oggettoteca di Ravenna: lunedì prossimo, dalle 18 alle 20, si potranno riparare i propri piccoli elettrodomestici con il supporto di esperti, nella sede di CittAttiva in via Carducci 16.

Ogni partecipante porterà il proprio piccolo elettrodomestico che non funziona più come una volta (phon, ferro da stiro, fornetto, tostapane, frullatore ecc) e insieme a Paolo Vernocchi e al Mastro Diego Fanti scoprirà consigli per smontarli e ripararli.

Insieme all’oggetto da riparare, si consiglia di portare anche alcuni piccoli attrezzi (per esempio cacciaviti a stella o a taglio, chiavi esagonali, torx, forbici da elettricista, pinze, chiavi aperte dalla 7 in su, nastro isolante nero, tester digitale, ecc) da poter usare per la riparazione oppure di cui impararne l’utilità.

I Repair Café sono occasioni speciali in cui persone con competenze varie o anche solo con la voglia di imparare si incontrano per aiutarsi e aiutare gli altri a riparare e a riportare in vita diverse tipologie di oggetti. In questo modo l’Oggettoteca vuole far nascere una comunità che condivide i saperi per evitare inutili rifiuti, in questo caso allungando la vita ai nostri piccoli elettrodomestici.

All’appuntamento di lunedì seguiranno altri due incontri che si svolgeranno nella stessa modalità: in questo modo l’Oggettoteca vuole celebrare la giornata mondiale della riparazione, che dal 2017, anno in cui è stata istituita, ricorre il terzo sabato di ottobre. Le date degli altri appuntamenti sono: sabato 16 novembre dalle 10 alle 12 e lunedì 2 dicembre dalle 18 alle 20.

Gli incontri saranno inoltre l’occasione per conoscere le opportunità fornite dall’Oggettoteca di Ravenna, la biblioteca degli oggetti di uso saltuario che possono essere presi in prestito da cittadini, associazioni, aziende ed enti con lo scopo di evitare acquisti inutili e così ridurre la produzione di rifiuti e il proprio impatto ambientale. Per informazioni e iscrizioni: 3387396730 - oggettoteca@comune.ra.it.