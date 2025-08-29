Torna ‘Sapore di sale’. Gusto, note e tradizione

Torna anche quest’anno a Cervia ‘Sapore di Sale’, la grande festa dedicata al sale dolce di Cervia e al suo secolare legame con la città. Dal 4 al 7 settembre prossimi, la 29esima edizione vedrà un ricco programma di eventi e appuntamenti culturali che trasformeranno il borgo marinaro in un vivace palcoscenico di tradizione, gusto e spettacolo. Cuore della manifestazione sarà come sempre l’Armèsa de Sel - La rimessa del sale (sabato 6 alle 16), la suggestiva rievocazione storica che porta la burchiella carica di cento quintali di sale lungo il canale fino ai Magazzini del Sale, per poi distribuirlo gratuitamente al pubblico, rinnovando un rito che affonda le radici nella vita dei salinari. La festa coinvolgerà i luoghi simbolo della città: la Torre San Michele con concerti e spettacoli, il Magazzino del Sale Torre con mostre, show cooking e convegni, il Musa, la banchina del porto canale con concerti e animazioni, fino al Borgomarina con il tradizionale mercato rionale. Il programma spazia dagli spettacoli musicali alle mostre fotografiche, dai convegni sui cambiamenti climatici e la biodiversità delle saline agli show cooking che valorizzano il sale dolce di Cervia come ingrediente principe della cucina. Non mancheranno degustazioni, visite guidate alla salina Camillone, escursioni in barca, passeggiate al tramonto e momenti conviviali che uniscono tradizione e innovazione gastronomica.

Tra le novità del 2025, la grande anteprima nazionale di Conserva 2025 con un omaggio al pane "sciapo" umbro e al prosciutto di Norcia Igp e la degustazione dei vini de I Sabbioni (sabato 6, ore 18.30), la masterclass sul Marsala con Francesco Falcone (sabato 6 alle 21) e la mostra fotografica RE_SALT a cura della Laba di Rimini presso il Musa – Museo del Sale, che aprirà anche in notturna durante i giorni di festa. A rendere ancora più interessante il programma di questa edizione, il ritorno della musica, con un importante concerto degli Europa String Choir in occasione dell’inaugurazione e altri momenti nelle giornate a seguire. Confermati, inoltre, tutti gli elementi che hanno portato al successo l’iniziativa: gli show cooking, le degustazioni e i convegni sulle saline italiane all’interno dei Magazzini del Sale, l’area di mostra mercato con produttori e artigiani provenienti da tutta Italia lungo il canale che costeggia i magazzini, le proposte gastronomiche dei ristoranti e i food truck del territorio sotto l’iconica Torre San Michele, le visite guidate alla salina Camillone e lo spazio conviviale di ‘Tramonto al sapore di sale’ alla locanda Acervum.

Ilaria Bedeschi