Torna ’Semi di futuro’ negli spazi di Faventia sales

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, il Plesso ex Salesiani di via San Giovanni Bosco a Faenza, ospiterà la fiera dell’economia solidale e del consumo consapevole dal titolo “Semi Futuro”. Il tema del 2024 sarà “Il ruolo delle comunità nella transizione” e vedrà alternarsi

espositori, talk, laboratori e musica dalle ore 10 di sabato fino alle ore 18 di domenica. Mattia Cornazzani, vicepresidente di Faventia Sales: "Siamo fieri di ospitare per il quinto anno “Semi di Futuro”, iniziativa dall’importante valore culturale e sociale. Nella locandina

dell’evento leggo tante parole indicative del lavoro portato avanti da Faventia Sales in questi anni. Per noi, il modo migliore per coltivare determinate visioni è dar voce a queste iniziative, ospitandole nei nostri spazi. Patrizia Bozza, coordinatrice Mercatino Mani Tese, spiega: "Dal 2019 siamo in questi bellissimi spazi di Faventia Sales. L’idea della fiera è sempre stata quella di raccogliere imprese anche piccole, cooperative sociali che cercano nella loro attività di portare avanti valori molto importanti. Come titolo quest’anno abbiamo scelto ’Il ruolo della comunità in transizione’ perché l’idea è quella di vivere assieme e trovare modi quotidiani per farlo. La fiera conterà 30 espositori provenienti da tutto il mondo, laboratori di vario tipo, un talk comico condotto da Roberto Pozzi, cibo ambulante, musica dal vivo e una sfilata finale".