Torna ’Sport in Unione’. Discipline per tutti

Come ormai da tradizione il mese di settembre vedrà impegnate tutte le associazioni sportive che svolgono attività nei sei comuni dell’Unione della Romagna Faentina. Ritorna infatti ‘Sport in Unione’, l’evento itinerante che si svolgerà in più giornate, e che include una serie di Open Day e dimostrazioni destinati a bambine, bambini, famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere e sperimentare le molteplici discipline sportive presenti nelle varie città. Un’iniziativa fortemente voluta dalle amministrazioni locali, evoluzione della Festa dello Sport, in collaborazione con le realtà sportive del territorio, con gli enti di promozione sportiva e con molte associazioni locali. Il primo appuntamento è in programma sabato 6 settembre alle 15 al centro sportivo comunale "M.Montaguti" di Brisighella, al civico 7 di via Canaletta. Il giorno seguente invece, domenica 7 settembre l’evento è previsto dalle 15 alle 19 nel polo sportivo di Castel Bolognese. In via Donati e nelle immediate adiacenze infatti si collocano il centro sportivo che comprende il Tennis Club, la piscina comunale e il campo sportivo D’Uva-Castellari. Sabato 13 settembre inoltre ‘Sport in Unione’ toccherà Faenza e l’importante hub sportivo di Piazzale Pancrazi dove si trovano lo Stadio Comunale "Bruno Neri", il PalaBubani, la Piscina Comunale e accanto, in via Medaglie d’Oro il Tennis Club ‘Teo Gaudenzi’. Dalle 16 è prevista l’apertura delle postazioni delle varie società sportive mentre alle 18,30 si terranno le premiazioni degli atleti e delle squadre che hanno conseguito successi a livello nazionale e internazionale, insieme agli studenti che hanno raggiunto risultati sportivi di rilievo. Sempre sabato 13 settembre, dalle ore 16, la festa si svolgerà contemporaneamente a Solarolo, tra lo stadio comunale "C.Arboscelli" e il parco Conti. Il gran finale della rassegna è previsto domenica 14 settembre a Riolo Terme, a partire dalle ore 16, con le iniziative ospitate presso il parco fluviale.

Quest’anno per i partecipanti più sportivi è previsto inoltre un gadget, in regalo. In pratica ogni stand di associazione sportiva avrà a disposizione un timbro che rilascerà ai visitatori al termine di ciascuna prova. Tale novità è stata ideata per incoraggiare i partecipanti a mettersi alla prova nel maggior numero di sport. Globalmente l’iniziativa su più territori vuole essere un’occasione di incontro, divertimento e promozione dei valori educativi e sociali dello sport, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini e cittadine alle attività motorie e al tessuto associativo locale, come ricordato ieri nel corso della presentazione dell’iniziativa a Palazzo Manfredi.

d.v.