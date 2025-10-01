Torna ’Una Massa di risate’. Da novembre cinque spettacoli

Torna a novembre la nuova edizione di ’Una Massa di risate’, la rassegna teatrale che, a Massa Lombarda, si svolge sul palcoscenico della Sala del Carmine. Dopo il sold out che lo scorso anno ha caratterizzato ogni spettacolo inserito nel cartellone seguito da 158 abbonati, il triplo rispetto ai 56 della stagione 2022-2023, la rassegna propone quest’anno altri cinque appuntamenti con la risata, definita dagli organizzatori "il seme della vita".

Per sottolinearlo, al rinnovo di ogni abbonamento, sarà consegnato al titolare un sacchetto contenente cotone idrofilo ed un seme di fagiolo chiamato, per restare in tema, ’Mr Bean’. "Osservarlo crescere ricorda che così come il fagiolo germoglia – riporta il foglietto illustrativo inserito nel sacchetto –anche la risata può far nascere qualcosa di straordinario nella vita". Il primo degli appuntamenti inserito nel cartellone organizzato per la terza volta consecutiva dalla Spettacoli Pro, sarà con il comico Paolo Migone, in scena il 7 novembre con ’Completamente spettinato’, ispirato all’innamoramento e all’amore nel quotidiano. A seguirlo sarà il trio formato dal giornalista sportivo Marino Bartoletti e dal Duo Idea che il 12 dicembre daranno voce allo spettacolo ’Zazzarazzaz’, dedicato al parallelismo fra le difficoltà affrontate dal Paese impegnato nella ripresa del secondo dopoguerra e quelle superate dai grandi nomi del ciclismo.

Nel 2026 il sipario si aprirà con Giulia Trippetta, giovane attrice che munita di lavagna e sedia, indossando abiti anni ’50 del 1900, spiegherà alla platea come diventare ’La moglie perfetta’. Venerdì 13 febbraio tornerà un altro nome noto al grande pubblico, il comico Sergio Sgrilli con il suo nuovo show comico-musicale dal titolo ’Vieni che te le suono’. Chiuderà la rassegna il 13 marzo, Gianluca Impastato con ’Sogno o son single’ dedicato ai pro e i contro della vita di coppia e di quella da single. "Il cartellone di quest’anno rappresenta un equilibrio fra nomi affermati e nuove voci – spiega Patrick Contarini, Ceo di Spettacoli Pro. "Sarà una stagione ricca di emozioni, ironia e partecipazione. Avere a disposizione una bomboniera come la Sala del Carmine ci dà la possibilità di chiedere favori agli artisti che quando sono in giro accettano di essere inseriti nel cartellone. Una stagione come questa – continua – avrebbe avuto diversamente altri costi, decisamente superiori a quanto il Comune è riuscito a mettere a disposizione".

Per il rinnovo degli abbonamenti al costo di 60 euro per il primo settore poltrone (52 euro ridotto) e di 50 euro per il secondo settore sedie (45 euro ridotto) occorre rivolgersi al centro culturale Venturini nel pomeriggio di venerdì 18 e al mattino sabato 19 ottobre. I nuovi abbonamenti, agli stessi costi, potranno essere acquistati, sempre al centro culturale la settimana successiva, 25 e 26 ottobre. I biglietti singoli vanno dai 14 euro (12 euro ridotto) ai 12 euro (10 euro ridotto), in base alla posizione. Per informazioni: 393-0692223

Monia Savioli