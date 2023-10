Torna Vinicio Capossela ’Tredici canzoni urgenti’

Torna a Ravenna Vinicio Capossela. Il suo tour ’Con i tasti che ci abbiamo - tredici canzoni urgenti in teatro’, presenta nei principali teatri italiani l’ultimo lavoro discografico ’Tredici canzoni urgenti’, uscito ad aprile e vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria miglior album in assoluto. Le prevendite sono attive sui principali circuiti (Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket, Diyticket, bigliettoveloce.it).

Un viaggio in musica che attraverserà fino al 30 dicembre tutta l’Italia toccando 30 città, durante il quale l’artista prenderà per mano il suo pubblico guidandolo tra parole e musica attraverso le tracce del suo ultimo lavoro discografico.

Il doppio appuntamento ravennate sarà al Teatro Alighieri lunedì 16 e martedì 17 ottobre alle 21. L’ultimo lavoro di Capossela è un disco che sviscera tematiche sociali e legate all’attualità come forse mai prima nella carriera del cantautore, che si traduce in un tipo di esecuzione che esalta le parole, per ascoltare nella pulizia dell’espressione musicale la loro importanza.

Oltre alle canzoni del nuovo disco, ci sarà anche spazio per alcuni dei più preziosi brani dell’ampio repertorio caposseliano.

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono.

Gli appuntamenti saranno arricchiti dalla presenza di ospiti speciali.