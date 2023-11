Tornado, 400mila euro per riparare i danni

Ammonta a 400 mila euro la cifra stanziata dal Comune di Lugo per eseguire gli interventi urgenti pianificati per il ripristino del patrimonio pubblico danneggiato dopo il tornado del 22 luglio nei territori di Ascensione, Ca di Lugo, San Lorenzo, Belricetto, San Potito e Voltana. Una cifra importante che è servita a rimuovere e sistemare vegetazione e alberi, aggiustare i tetti e le grondaie e a sostituire la segnaletica sulle strade, anch’essa vittima della violenza del vento. Per rimettere in sesto semafori, recinzioni e cartellonistica stradale sono stati stanziati, nello specifico, 85.000 euro oltre Iva. Gli interventi sono stati compiuti nell’immediato, all’indomani degli eventi, per ristabilire le condizioni di sicurezza nei territori delle frazioni coinvolte. Per quasi 50.000 euro è stato eseguito e completato l’intervento pianificato sugli impianti semaforici. A poco più di 14.000 euro invece ammonta la spesa affrontata per ripristinare "un numero elevatissimo di segnali e cartelli stradali – cita la delibera di giunta – in località Voltana, Chiesanuova, San Bernardino, Ciribella, Passogatto e Belricetto". Altri 26.000 euro circa sono stati necessari per ripristinare e mettere in sicurezza la recinzione e l’edificio del plesso scolastico di Voltana.

Nella stessa cifra è stato inserito anche il costo degli interventi eseguiti per riparare i danni subiti dal campo sportivo ‘Filippi’, sempre di Voltana, località in cui da ieri, sono in corso anche i lavori di realizzazione della nuova copertura che andrà a proteggere la piastra polivalente. Altri 224 mila euro saranno necessari per sistemare le abitazioni che fanno parte del patrimonio pubblico di edilizia popolare (Acer). Si tratta, anche in questo caso, di interventi effettuati nell’immediato per gestire i danni più gravi. Nei prossimi mesi, dopo i necessari controlli, probabilmente saranno eseguiti altri lavori in relazione alle ulteriori manutenzioni da effettuare se richieste. Da un paio di giorni intanto è arrivata la possibilità per famiglie e imprese di chiedere rimborsi a fronte dei danni causati dal tornado. Tramite la procedura da effettuare online, i privati possono richiedere fino a 5000 euro di contributo aumentato a 20.000 euro per le imprese. Per coloro che hanno bisogno di essere supportati nella compilazione dei documenti richiesti, il 15 novembre prossimo, nella palestra di Voltana, a partire dalle ore 20,30 si svolgerà l’ assemblea pubblica "Tornado: come compilare i moduli" in cui saranno fornite tutte le indicazioni utili alla presenza di amministratori e tecnici.

Monia Savioli