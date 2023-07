Tornado, i Comuni fanno i conti "A Savarna 32 milioni di danni"

A poche ore dagli eventi drammatici che hanno devastato il territorio, arrivano le prime stime dei danni. Fino a ieri sera è rimasto aperto a Savarna il centro operativo del Comune, dove i residenti hanno riportato ai tecnici i danni subiti. Da oggi rimarrà comunque una persona a disposizione dei cittadini. "Sul territorio di Savarna, Grattacoppa e Conventello – spiega Stefano Ravaioli, dirigente del servizi Tutela e ambiente del territorio e Protezione civile del Comune – abbiamo effettuato una prima stima dei danni, si tratta di circa due milioni di euro per la parte pubblica, che non comprendono i danni derivanti dalla perdita di piante secolari, e 30 milioni per la parte privata. Ora invieremo, insieme agli altri Comuni coinvolti, i dati alla Regione. Il dato complessivo verrà utilizzato per chiedere al Governo lo stato di emergenza".

Il comparto pubblico coinvolge edifici, strade e l’illuminazione, in particolare due scuole a Savarna, una ex scuola a Conventello e il campo sportivo. E poi ci sono le strade, la segnaletica. Tra i luoghi maggiormente colpiti risulta la piazza di Savarna dove gli oltre dieci pini esistenti non ci sono più. Riguardo ai danni subiti dai privati ci sono abitazioni e aziende agricole. Il Comune ha inoltre chiesto alla Regione un provvedimento che consenta a Hera di commissionare lo smaltimento dell’amianto presso i privati. Ai quali è stato detto, nel frattempo, di non toccare niente, solo di bagnare il materiale.

Anche ad Alfonsine ieri è stata fatta una prima stima dei danni. "I primi risultati – dice il sindaco Riccardo Graziani – fanno capire la portata del fenomeno: oltre 600 abitazioni danneggiate, danni alle attività produttive, soprattutto agricole, per oltre 20 milioni di euro. Oltre a ciò vi sono danni al patrimonio comune per circa 1,1 milione di euro".

Si tratta, precisa il sindaco, di una prima stima. "Ma i numeri – conclude – fanno comprendere come sia assolutamente necessario il supporto dei livelli istituzionali superiori. Ci sono molte attività da portare avanti, liberazione strade, messe in sicurezza, utenze da ripristinare, ma stiamo cercando di vedere e parlare con più cittadini e imprese possibile. Il percorso è ancora lungo ed è necessario portarlo avanti insieme".