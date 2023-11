Tornado, un incontro sulle richieste di rimborso

Nella palestra di Voltana in via Quarto dei Mille 16, questa sera alle 20.30 si terrà un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale per aiutare i cittadini nella compilazione dei moduli di rimborso per le spese sostenute dopo il tornado dello scorso 22 luglio. L’incontro è rivolto ai cittadini delle frazioni a nord di Lugo che sono stati danneggiati dall’evento meteorologico. Oltre ai presidenti di Consulta delle frazioni interessate, saranno presenti l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori e tecnici comunali che potranno rispondere ai quesiti dei cittadini.