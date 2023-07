Tornano i Green days Un laboratorio di smielatura in diretta con l’apicoltore

Primo appuntamento di luglio con i Teodorico Green days’. Domani, dalle 18.30, iniziative per tutta la famiglia con agri-laboratori, degustazioni contadine, picnic a km zero e musica dal vivo al Parco Teodorico. Promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la cooperativa sociale San Vitale e il Ristoro Teodorico (col patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura del Comune) e della Camera di Commercio, la rassegna propone l’incontro con il produttore, degustazione di mieli di collina con l’apicoltore Max Fabbri Max, dalle 18.30-alle 19.30. Laboratorio gratuito ‘Tutti i segreti del miele’: smielatura in diretta insieme all’apicoltore (ore 19.30-20.30). Musica con Vittorio Bonetti.