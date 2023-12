Tornano le cartoline di Natale

Col Natale che incalza torna anche la magia delle cartoline. Per il quarto anno consecutivo, il bagnacavallese Claudio Tambini, un tempo erborista, grafico e dj da sempre, ha deciso di dare alle stampe le sue famose cartoline di Natale, un tempo disponibili solo in versione digitale e, dal 2021 anche nel tradizionale formato cartaceo. Nel 2023, la loro tiratura sarà di 2000 esemplari, quattro volte tanto rispetto a tre anni fa, quando l’esperimento che ne ha conclamato in seguito il successo, era stato limitato a 500 stampe. Il passaggio da digitale, che comunque resta, a cartaceo è stato possibile grazie alla collaborazione con il negozio ‘La Bomboniera’ dove si possono trovare le cartoline. La grafica, quest’anno resa in un formato verticale, continua a proporre il profondo legame con la città di Bagnacavallo. I particolari che la caratterizzano formano le basi di tante mongolfiere che circondano un albero di Natale ai cui piedi è posto un libro aperto insieme a pupazzi, angeli e biscotti. "Vuole essere anche un invito alla lettura – spiega Tambini, che non nasconde la soddisfazione per quel progetto nato quasi in sordina grazie all’amore da sempre rivolto alle cartoline che colleziona, e che ora è sempre più apprezzato e richiesto anche da fuori provincia –. Due signore, una di Imola e l’altra di Forlì, me ne hanno chieste alcune decine perché hanno intenzione di usarle come segnaposto ai loro pranzi di Natale per poi regalarle agli ospiti ospiti, al termine, come omaggio". Una novità, che apre le porte a una interpretazione fantasiosa del loro possibile utilizzo.

Una parte della cartoline sarà distribuita come sempre da Tambini ai tanti amici che se la ritroveranno nella buchetta della posta, proprio come si usava un tempo. Le altre potranno essere richieste direttamente alla Bomboniera. L’importante è fare in fretta, visto che, negli anni scorsi, tutta la tiratura è andata esaurita. La passione per le cartoline ha contagiato, nel frattempo, anche Cotignola, città a cui Tambini è legato in particolar modo per gli inizi della sua carriera da dj, vissuti nelle stanze di Radio Music International. La testata locale ‘La mi Cugnola’ ha infatti chiesto la sua collaborazione per chiudere la rivista con la pubblicazione, in ultima pagina, delle sue cartoline fino ad ora dedicate a Casa Varoli e alla Chiesa di San Francesco. A breve, ovviamente, ci sarà quella natalizia. "Il progetto continuerà ad andare avanti – aggiunge Tambini –. Dopo aver decorato delle scatole di latta con le mie grafiche ispirate a Bagnacavallo, sto pensando ad una cartolina interamente dedicata a Piazza Nuova. Non sarà natalizia ma conterrà la novità di far vedere la Piazza a 360 gradi".

Monia Savioli