Tornano le conversazioni al museo Classis

Al Museo Classis torna la rassegna ‘La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis’, organizzata dalla Fondazione RavennAntica. Le conferenze, in programma da sabato 2 marzo a sabato 11 maggio, alle ore 11, con ingresso libero, vedono protagonisti scrittori, studiosi ed artisti del panorama ravennate, ma non solo, che affrontano da diverse prospettive il tema del patrimonio come luogo del buon vivere attraverso la narrazione di momenti artistici, storici e sociali che in qualche modo ci sono sempre contemporanei. Il primo appuntamento è per sabato prossimo con la presentazione del libro ’Il simbolismo dei colori’ da parte di Claudio Widmann, psicologo e psicoterapeuta, che illustra lo stretto legame tra i colori e la vita emotiva. Si tratta della riedizione realizzata da Moretti &Vitali editori, di un testo molto e richiesto che finalmente si può trovare in libreria.