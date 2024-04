Tornano le visite guidate a Palazzo San Giacomo

A Palazzo San Giacomo di Russi tornano le visite guidate a cura della Pro Loco. Di seguito i prossimi appuntamenti: sabato, domenica e 20 aprile. Le visite si terranno su due turni (alle ore 15 e alle ore 15.30), per gruppi di 20 persone massimo.  Domenica 21 aprile , alle ore 15, programma speciale le famiglie con bambini (al termine della visita alle famiglie partecipanti verrà offerta una merenda); mentre alle ore 15.30 visita guidata con interprete LIS - Lingua dei Segni (prenotazioni scrivendo a ravenna@ens.it o telefonando al 338-2295138). Prenotazioni obbligatorie sul sito www.prolocorussi.it entro il giorno precedente la visita. In ogni giornata sarà presente un punto informativo con pubblicazioni, documenti e souvenirs proposti dalla Pro Loco. Per info: Ulteriori informazioni su https://palazzosangiacomo.com/