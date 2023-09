Tornano Schlein, Landini e Veltroni

L’ottava serata della Festa nazionale dell’Unità “Il nostro tempo”, oggi propone ospiti prestigiosi, a cominciare sicuramente dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che è protagonista alla sala dibattiti Salvator Allende, alle 18, insieme ad Andrea Orlando e Yolanda Diaz di un confronto sul tema “Il lavoro prima di tutto’. Elly Schlein tornerà alla Festa domenica per un ultimo appuntamento con il popolo del Pd: insieme a Luigi Tosiani e Marco Furfaro parteciparà al’iniziativa che ha lo stesso titolo della Festa, “Il nostro tempo”.

Il programma della sala Allende prevede altri tre incontri: alle 20 “Per il lavoro, per la legalità”, con Maurizio Landini e Don Luigi Ciotti, l’introduzione di Marta Bonafoni ed Eleonora Capelli come moderatrice, alle 21 “La sfida alla destra” con Roberto Gualtieri e Francesco Boccia, coordinati da Micaela Bongi, mentre alle 21.45 sarà la volta di Walter Veltroni e il suo “I have a dream, sessant’anni dopo. i sogni e l’utopia nell’esperienza del riformismo democratico”.

La Festa nazionale dell’Unità, che fino all’11 settembre è ospitata al Pala De André di Ravenna (viale Europa 1), è anche spettacolo: alle 21 sul palco centrale sale Duilio Pizzocchi, uno dei più famosi cabarettisti emiliano-romagnoli e compagno di battute e risate di Giuseppe Giacobazzi. Lo spazio del piano bar è affidato al Billo Circus (dalle 21). Oltre ai dibattiti e gli spettacoli la Festa è anche occasione per cenare gustando piatti che spaziano tra le tradizioni italiana e internazionale: dalle paste romagnole alla paella, passando per le ricette siciliane dell’osteria delle Terre Libere.