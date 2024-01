"Tornato alla vita grazie ai medici"

"Se da un paio di mesi mi sento un persona rinata, lo devo alla dottoressa Maria Grazia Piscaglia, responsabile del Centro Sclerosi Multipla e malattie neurodegenerative presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna". Sono le parole di Tommaso Bellomo, 49 anni di Voltana, tecnico elettronico trasfertista alla G.D Spa di Bologna.

Bellomo, quando ha iniziato a stare male?

"A metà gennaio 2023 mi ero appena negativizzato dal Covid, quando ho iniziato ad avvertire un forte dolore sul lato sinistro nella parte bassa della schiena. Dolore che, nonostante l’assunzione di vari farmaci, col trascorrere dei giorni si faceva sempre più intenso".

A chi si è rivolto?

"Ho consultato diversi neurologi: visite, tac, risonanze, ma nessuno riusciva a capire di cosa potesse trattarsi. Oltre alla schiena, iniziavo poi ad avvertire dolore alla gambe, non riuscivo più a scendere le scale. Preso dalla disperazione e ormai costretto su una sedia a rotelle, mi sono sono fatto accompagnare da mia moglie Veronica al reparto di Neurologia del Santa Maria delle Croci, dove ho avuto la fortuna di incontrare la dottoressa Piscaglia".

Cose le disse?

"Dopo aver visionato le varie cartelle cliniche e avermi sottoposto ad elettromiografia, ipotizzò che potesse trattarsi di un virus che gli esami del sangue non erano in grado di rilevare". Aveva sempre molto dolore? "Oltre a non riuscire più a camminare, avevo spasmi alle gambe e un gran freddo ai piedi, sentivo come se dei coltelli mi tagliassero la pelle. Un dolore lancinante che neppure la morfina riusciva a lenire".

Quando i primi spiragli?

"A seguito di una rachicentesi (puntura lombare, ndr), la dottoressa riscontrò nel liquido cerebrospinale un aumento delle proteine, come da danno infiammatorio causato probabilmente da un’infezione. A quel punto ha impostato un ciclo di terapie di immunoglobuline, e grazie anche aduna biopsia di un lembo di cute dalle gambe effettuato al Bellaria di Bologna’, si è avuta la conferma che, oltre che da poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (Cidp), sono affetto da ‘Neuropatia a piccole fibre’". Quando ha cominciato a sentirsi meglio?

"Subito dopo l’inizio di un ciclo di cure con anticorpi monoclonali. Già dopo la prima seduta, non appena sono tornato casa il dolore era calato di molto e sono riuscito a rimettermi in piedi e a camminare con l’ausilio di un deambulatore. Dopo una seconda cura il dolore era ulteriormente diminuito consentendomi di fare qualche qualche passeggiata. Ora sto meglio, anche se non riesco ancora a guidare perché fatico a ‘sentire’ i pedali. Sono stati 8 mesi da incubo. La dottoressa ha detto che sarà un percorso piuttosto lungo, ma i risultati si stanno vedendo. Non smetterò mai di esserle grato perchè grazie a lei e alla sua equipe, mi sono rialzato. Spesso si sente parlare di malasanità, ma la mia esperienza testimonia il contrario".

"La poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (Cidp) – spiega la dottoressa Piscaglia,– è caratterizzata da debolezza muscolare a gambe e braccia. La malattia può presentarsi con attacchi ripetuti o con un andamento lentamente progressivo ed è una patologia rara, (3 persone ogni 100mila). Può insorgere a qualsiasi età. Nonostante la certezza, non ci sono ancora conferme sulla sua origine".

Luigi Scardovi