Torneo delle bandiere 2025. Alfieri e musici protagonisti

Mesi di prove condensati in pochi minuti di esercizio. Spettacolo di colori e suoni.

I cinque colori della città manfreda con lo spettacolo delle bandiere, le loro coreografie e la musica di tamburi e chiarine si preparano a tornare in piazza del Popolo con il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici dando vita, in questo fine settimana, al tradizionale appuntamento con le gare che precedono di una settimana il 68° Niballo Palio di Faenza. Il calendario prevede per questa sera, sabato 14 giugno, dalle 20.30 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità Singolo (in gara un unico atleta per ciascun rione che muoverà da una a cinque bandiere); Piccola Squadra (partecipazione di almeno quattro e al massimo sei atleti, i quali potranno gareggiare fino a tre bandiere ciascuno); Grande Squadra e Musici, (solo gli sbandieratori devono essere minimo 8 e massimo 16 persone) muoveranno al massimo due bandiere ciascuno. Questa specialità è direttamente collegata alla categoria dei musici, ovvero il giudizio riservato all’esecuzione dei brani e delle coreografie da parte di fiati (chiarine) e tamburi. Domani, domenica 15 giugno, dalle 21 è previsto il Giuramento dei Cavalieri che disputeranno il Palio e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità della Coppia (la Botte), è la gara più antica e indissolubilmente legata al Niballo, la partecipazione alla coppia infatti è obbligatoria per ciascun rione, pena l’esclusione dalla corsa del Palio. In caso di condizioni meteo avverse, le gare si svolgeranno al PalaCattani. A scendere in piazza saranno oltre 200 atleti in costume di tutte le età, per uno spettacolo imperdibile che arriva dopo mesi di prove e allenamenti. Un’occasione per vivere l’emozione di veder volteggiare le bandiere degli atleti faentini, con una lunga tradizione nell’arte della bandiera che ha fatto scuola in tutto il Paese, in una suggestiva piazza del Popolo in notturna. Come al solito, sabato sera, sarà allestito un apposito grande palco, posto verticalmente su tutta la piazza, vicino all’uscita su corso Matteotti. Il campo di gara verrà ricavato proprio davanti al palco.

I verdetti delle gare, saranno emessi dai giudici della Fisb. I soli vincitori delle singole categorie si qualificheranno per i tricolori categoria A/2 Tenzone Argentea, in programma il 18, 19 e 20 luglio a Faenza che li ospiterà per la prima volta. Già effettuato il sorteggio dell’ordine di esibizione al Torneo degli alfieri bandieranti e musici, in programma sabato 15 giugno.

Le due serate delle bandiere saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (Youtube, Facebook e sito www.paliodifaenza.it) e sulla pagina Facebook di FaenzaWebTv.

Gabriele Garavini