Torneo delle Bandiere. La Botte torna al Rosso

Il Torneo 2025 degli alfieri bandieranti e musici del Niballo ha avuto la sua conclusione domenica sera, in una grande cornice di pubblico, con la disputa della competizione più importante e antica, la gara della coppia. S’è assistito a una competizione spettacolare, ma questa volta, però, il fattore ’piazza’, la grande emozione, ha giocato un brutto scherzo, poichè tutte le coppie, lo hanno subito, commettendo diversi errori. La proclamazione dei vincitori ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico, per alcuni minuti, perché gli alfieri portatori della botte del Gruppo Municipale, hanno fatto diversi giri davanti alle delegazioni dei cinque rioni, al centro della piazza, prima di fermasi davanti alla rappresentanza del Rione Rosso.

Una vittoria sofferta, e per questo ancora più bella. La Botte torna dopo ben 14 anni al Rione Rosso, 6° successo in questa competizione. Una notte da sogno per il Rione di Porta Imolese, infatti le gioie nell’ultima serata del torneo alfieri bandieranti non finiscono qui: il Rosso fa suo anche il miglior tamburino, ancora una volta con Luca Linguerri, da anni primatista in questa competizione. Questo l’esito della gara più attesa. Per il Borgo gareggiano Alessio Buzzi e Nicolas Gorini, per il Giallo Kevin Liverani e Federico Locatelli, per il Nero Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani, il Rosso si presenta con Raffaele Rampino jr e Francesco Palomba; il Verde i fratelli Filippo e Massimiliano Rossi. La gara parte con il sorteggio che decreta come primo rione a scendere in campo il Giallo, con una discreta esibizione macchiata dalla caduta di una bandiera. Seguono poi gli alfieri bandieranti del Verde, anche loro registrano la caduta di una bandiera nonostante una buona esibizione. È poi il momento del Borgo Durbecco e anche loro non sono immuni da cadute di bandiere e da qualche imperfezione. Il penultimo rione a esibirsi è il Rosso, per loro nessuna caduta, una lieve indecisione e il finale viene accolto con un gran boato dei tifosi. Gli ultimi a esibirsi sono gli atleti campioni in carica del Nero: un’esibizione ad alto coefficiente di difficoltà, anche se la loro prestazione registra una caduta.

La vittoria va al Rione Rosso con 23,37 punti, seguito dal Verde con 22,99 punti, terzo il Nero a 22,79 punti. Più distaccati Giallo 17,78 e Borgo 17,74. Il premio al miglior tamburino va ancora una volta a Luca Linguerri, quarta vittoria, con 83 punti che sopravanza i tamburini del Borgo (79,1), del Nero (62,3), Giallo (58,7) e infine il Verde a 55 punti. Il vice sindaco di Faenza, Andrea Fabbri ha consegnato, a chiusura della serata il premio della combinata (competizione che combina tutti i risultati della due giorni di Torneo Alfieri Bandieranti e Musici) al Rione Nero, con 12,80 punti; seguito dal Verde 15,80; poi Borgo, Rosso e Giallo. Per il rione di Porta Ravegnana si tratta del dodicesimo successo consecutivo in questa competizione. Il Torneo degli Alfieri bandieranti e musici è servito anche da prova di selezione in vista dei campionati nazionali, Tenzone Argentea serie A/2 che si svolgeranno a Faenza 18/19/20 luglio prossimi. Questi i qualificati. Singolo: Marco Bertoni del Verde e Francesco Palomba e Raffaele Jr. Rampino nella coppia del Rosso. Piccola squadra, Nero. Grande squadra e musici: Borgo Durbecco. Come da tradizione la serata è stata aperta dal suggestivo Giuramenti dei cavalieri che gareggeranno la giostra del Niballo, in programma domenica 22 giugno allo stadio Bruno Neri.

Gabriele Garavini