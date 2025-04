Torneo delle Regioni in Romagna. La base operativa sarà a Cervia

Per la prima volta il Torneo delle Regioni di calcio a 5 si svolgerà in Romagna. L’intento è quello di lanciare un messaggio di “riscatto e valorizzazione” dei territori duramente colpiti dalla alluvione del 2023. Saranno undici i comuni i cui palazzetti dello sport ospiteranno le gare: Modigliana, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Lugo, Bellaria, Misano, Cesena, Russi e Rimini. La base operativa del torneo sarà ubicata a Cervia che assieme a Cesenatico, Rimini e Misano ospiterà i partecipanti al torneo: circa 1300 ragazzi ai quali vanno aggiunte altre 200 persone fra allenatori, dirigenti e arbitri. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Mattia Missiroli, l’assessore regionale allo sport e al turismo Roberta Frisoni e il presidente del Crer Emilia Romagna, Simone Alberici, non è mancata la presenza di un rappresentante di ciascun comune che ospiterà la manifestazione. I gironi di qualificazione del torneo si svolgeranno nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile (finale il 1° maggio al Carisport di Cesena). Non mancheranno le manifestazioni di contorno: il 28 aprile alle 17 convegno all’hotel Palace di Milano Marittima con Sacchi, Zaccheroni, Abete e Gravina (da sinistra Frisoni, Alberici e Missiroli in foto).

Roberto Daltri