Torneo di calcio multietnico: "Con l’accoglienza si prospera"

Pubblici ufficiali, lavoratori comunali, portuali, vigili del fuoco e perfino il prefetto Raffaele Ricciardi – in veste di portiere – scenderanno in campo insieme ai ‘Leoni indomabili del Camerun’, il Terzo Mondo e i richiedenti asilo accolti dalla Cidas in un momento di sport, solidarietà e inclusione. Il trofeo di calcio a 11 ’Josianne Tchameni’, ormai giunto alla sua ottava edizione, torna sabato 13 settembre alle 14 nel campo sportivo di Punta Marina Terme. Le sette squadre si confronteranno sul campo per dare il proprio sostegno al progetto di cooperazione internazionale in Camerun e allo Sportello del Sorriso dell’associazione il Terzo Mondo, in via Grado 30, che ogni anno si occupa di 400 famiglie in situazioni di disagio e povertà. Il programma prevede alle 14 gli inni nazionali di Italia e Camerun e poi il calcio d’inizio. Ogni partita durerà 20 minuti. Alle 19 è prevista la finale e alle 19.30 si terranno le premiazioni. A conclusione, ci sarà il buffet multietnico a offerta libera.

"Siamo felici – ha detto l’assessora al Decentramento Federica Moschini – di essere al fianco di questo evento, che prima di tutto è un modo per raccogliere fondi per progetti fattivi per il Camerun, fare inclusione, fare rete. Questo dimostra ancora una volta la vicinanza della città di Ravenna per le tematiche di integrazione. Qualche anno fa siamo arrivati a disputare la partita allo stadio Benelli, luogo principe dello sport in città, e ora abbiamo trovato la nostra sede a Punta Marina. È bello vedere tante realtà del territorio che mettono in campo i loro giocatori".

"Il trofeo – ha ricordato il presidente dell’associazione Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga – porta il nome di Josianne Tchameni, co-fondatrice della nostra associazione, che con la sua visione ha lasciato a tutti noi un’eredità di solidarietà e di attenzione verso gli altri. Vedere che le istituzioni sono sempre pronte a far crescere questo progetto e che riconoscano l’impegno di una persona e di una associazione per la città è per me un grande piacere. Significa che qui nessuno fa un passo indietro sui temi di integrazione e solidarietà. Soltanto ampliando i canali della socializzazione e dell’accoglienza una città può prosperare".

Lucia Bonatesta