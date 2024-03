Torraccia, salvezza negata : "Ma è in condizioni disastrose, c’è il rischio che crolli"

Sorpreso dalla bocciatura da parte della maggioranza in consiglio comunale della mozione ‘Salvare la Torraccia dal disfacimento’ presentata da Alvaro Ancisi, l’autore e cultore del territorio Carlo Zingaretti rilancia: "Ritornate sui vostri passi, il monumento è un bene comune, quindi salvarlo deve essere un problema di tutti e non motivo di diatriba politica!". Un ‘bene’ che Zingaretti conosce molto da vicino al punto da dedicargli un libro, ‘La Torraccia’ (Edizioni del Girasole), con la speranza di smuovere l’interesse per salvaguardarla. Fu costruita nel Seicento in una Ravenna pontificia ancora alle prese con i pericoli che venivano dal mare, in primis i pirati. Di fatto è l’unica ‘istantanea’ rimasta del territorio prima che il cardinale Giulio Alberoni, fra il 1730 e il 1740, decidesse di risolvere l’annoso problema dei fiumi Ronco E Montone che scorrevano lungo le mura cittadine, inondando periodicamente la città. Se il Marchesato e la Fabbrica Vecchia segnano l’era moderna del porto di Ravenna, la Torraccia rappresenta il prima, l’era antica.

Di recente Zingaretti, sulle pagine del ‘Resto del Carlino’ ha scritto anche una lettera per segnalare il ritrovamento di pali del porto Candiano durante i lavori di scavo per il gasdotto a circa 100 metri dalla Torraccia. In quell’occasione ha anche segnalato il grave stato di degrado del monumento, in particolare dei muri esterni che ormai si stanno sgretolando. Probabilmente prendendo spunto da questa lettera, il capogruppo di Lista per Ravenna Ancisi ha presentato una mozione in consiglio comunale, invitando il sindaco e la giunta ad "attivare ogni utile iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione nei confronti delle parti pubbliche e private interessate a interventi di conservazione della Torraccia". Mozione che è stata respinta con 18 voti contrari della maggioranza in blocco ( Pd, Lista de Pascale sindaco, Pri).

"Sono molto stupido dell’accaduto – racconta Zingaretti –. Lo scorso 21 febbraio ho partecipato alla commissione Assetto del territorio per fare vedere delle fotografie sullo stato di degrado della Torraccia. In quell’occasione, avevo notato una certa freddezza, ma il consigliere Ancisi si era dichiarato favorevole a modificare la sua mozione per renderla meno spigolosa. E così ha fatto in vista del consiglio comunale, quindi che motivo c’era di respingerla? Cinzia Valbonesi del Pd ha fatto un’argomentazione strana, dicendo che non era possibile fare una scelta visto che ci sono altri monumenti meritevoli di attenzione. Ma non si tiene conto che la Torraccia versa ormai in condizione disastrose, non c’è più tempo, sembra quasi un monumento ‘bullizzato’". In passato la torre costiera di avvistamento, che ancora oggi non tutti conoscono, è stata classificata come ‘luogo’ del Fai–Fondo Ambiente Italiano e diverse iniziative sono state promosse negli anni per farla conoscere. "Tutti hanno riconosciuto che sia un bene comune di interesse – fa notare Zingaretti –. Se così è, non si può scaricare tutta la responsabilità sulla cooperativa che ne è proprietaria, la Cooperativa agricola Braccianti di Piangipane che è sempre stata disponibile e in questi anni si è occupata del restauro del Teatro Socjale. Da sola la cooperativa non può fare di questo monumento il cui interesse è più storico che sociale, oltre al fatto che non avrebbe la stessa autorevolezza del Comune nel rapportarsi con la Sovrintendenza e tutti gli altri organi preposti".

Roberta Bezzi