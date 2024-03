Torraccia, si apre uno spiraglio: "C’è un progetto per salvarla"

Uno spiraglio si sta aprendo per salvare la Torraccia dal disfacimento. Andrea Vasi, capogruppo del Partito Repubblicano in consiglio comunale, ieri ha dichiarato che la giunta è già al lavoro con la proprietà per darle un volto nuovo. Un progetto che vedrebbe la partecipazione, il condizionale è ancora d’obbligo, di Legacoop che spera in un "coinvolgimento di tutta la comunità". Eppure solo martedì scorso la maggioranza – Pd, Lista de Pascale sindaco, Pri – in consiglio comunale aveva bocciato la mozione ‘Salvare la Torraccia’ presentata da Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna che si è interessato al tema, dopo le diverse segnalazioni di Carlo Zingaretti, cultore del territorio e autore de ‘La Torraccia’ (Edizioni del Girasole).

"Ritornate sui vostri passi, anche se è di proprietà privata, il monumento è un bene di interesse comune, quindi salvarlo deve essere un problema di tutti e non motivo di diatriba politica!". Così aveva ‘tuonato’ Zingaretti all’indomani della bocciatura. E ancora: "Non si può scaricare – aveva poi precisato – la responsabilità sulla cooperativa che ne è proprietaria dal 2006, la Cab – Cooperativa Agricola Braccianti di Piangipane che è sempre stata disponibile e in questi anni si è occupata del restauro del Teatro Socjale".

Anche se più decentrata rispetto ad altri monumenti, la Torraccia ha tutte le carte in regola per diventare una perla dell’Ortazzo-Ortazzino, una tappa di un tour che comprende anche la basilica di Classe a soli 3 km e un bel punto di passaggio per tutti i cicloturisti che vanno verso la foce del Bevano. Costruita nel Seicento, in una Ravenna pontificia ancora alle prese con i pericoli provenienti dal mare, in primis i pirati, è di fatto l’unico monumento del territorio rimasto dell’era antica del porto. Ossia di prima che il Cardinale Giulio Alberoni – tra il 1730 e il 1740 – decidesse di risolvere l’annoso problema dei fiumi Ronco e Montone che scorrevano lungo le mura cittadine, inondando periodicamente la città. "Trattandosi di un bene privato – fa sapere Vasi del Pri – è difficile reperire finanziamenti esterni per poter realizzare le opere di restauro desiderate da tanti ravennati ma molto onerose. La Soprintendenza, di concerto con il Comune, è già attiva per ogni “utile iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione nei confronti della parti pubbliche e private interessate a interventi di conservazione della Torraccia”". "Così come richiedeva il consigliere Ancisi – ed ecco il dietrofront dopo la bocciatura –, nel nostro territorio, da anni nel nostro territorio ci sono state diverse iniziative per ripulire e promuovere la Torraccia. Oggi, quindi, nessuno è contrario al restauro di questo bene tanto prezioso". "Serve un progetto promosso dagli enti locali del territorio – fa sapere Legacoop Romagna –. Ogni passo andrà concertato con la Cab, che da sola non può affrontare uno sforzo così grande, e la comunità, ma dovrà anche essere adeguatamente dotato di risorse, così come merita un bene vincolato dalla Soprintendenza". Ora si tratta di far seguire alle parole i fatti.

Roberta Bezzi