Torre di Oriolo, il 7 maggio torna il Picnic itinerante

Domenica 7 maggio torna il Picnic itinerante, viaggio tra i prodotti tipici del territorio all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi, organizzato da agriturismi e aziende agricole dell’Associazione per la Torre di Oriolo, che per l’occasione metteranno a disposizione dei partecipanti i propri spazi aperti.

Punto di ritrovo e di partenza sarà l’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo 10), dove sarà necessario lasciare l’auto per iniziare il viaggio tra i sapori del territorio e ritirare dalle 10.30 alle 11.30 uno sfizioso antipasto a base di panzanella romagnola e torta di patate. Il percorso gourmet proseguirà con una tappa a Ca’ Vincenzona (via San Mamante 125), dove tra le 11.30 e le 12.30 saranno servite trofie al pesto di rucola con guanciale croccante. Il bis di primi piatti si completerà all’agriturismo letterario Ca’ de’ Gatti (via Roncona 1), dove dalle 12.30 alle 13.30 i partecipanti potranno gustare gnocchi ai cardi con gorgonzola, squacquerone e noci, prima di passare ad assaporare allo spiedone della locanda (solo carne bovina) con patate al forno alla Locanda della Fortuna (via San Mamante 136) dalle 13.30 fino alle 15. Il gran finale del picnic itinerante sarà nel parco panoramico ai piedi della Torre di Oriolo, dove dalle 15 alle 17 l’azienda agricola Rio del Sol consegnerà ai partecipanti un dessert con yogurt ai frutti di bosco e biscotti. Al termine del picnic e per tutto il pomeriggio i partecipanti potranno fare visita all’antico fortilizio e godere di musica dal vivo. Il percorso è lungo 6,3 km ed è in parte asfaltato e in parte sterrato, si consiglia di indossare scarpe comode, di portare un plaid per poter pranzare sull’erba e di mettersi in cammino con una borraccia d’acqua. Il costo del picnic itinerante (antipasto, due primi, secondo e dolce) è di 38 euro (+ 2 euro di cauzione per il calice). Per partecipare occorre prenotarsi entro il 6 maggio alle 12 al link https:www.torredioriolo.itprenota-ora-il-tuo-pic-nic. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 14 maggio.