Torre stasera al Mariani

La regista Roberta Torre sarà protagonista al cinema Mariani (via Ponte Marino 19, Ravenna) oggi alle 21, dove presenterà in sala il suo ultimo film: “Mi fanno male i capelli”. In concorso al festival di cinema di Roma e grazie al quale l’attrice protagonista Alba Rohrwacher si è aggiudicata il “Premio Monica Vitti” per la miglior interpretazione femminile. Torre è una regista che ha da sempre centellinato le proprie produzioni. “Mi fanno male i capelli“ è il suo ottavo lungometraggio, prodotto 25 anni dopo l’opera d’esordio, “Tano da morire“, che raccolse nel 1997 importanti riconoscimenti al Festival di Venezia, oltre al David di Donatello – Miglior regista emergente. “Mi fanno male i capelli“ - frase pronunciata da Monica Vitti in Deserto rosso di Michelangelo Antonioni - affronta un tema da sempre caro alla regista milanese, quello della memoria e, soprattutto, della sua perdita.

La protagonista del film, infatti, arriva a riconoscersi, identificarsi e confondersi proprio con Monica Vitti e con i film che la vedevano protagonista, trovando al contempo conforto nelle conversazioni con Alberto Sordi, nell’inconscio tentativo di ricomporre un passato che possa sostituirsi a quello (reale) che si sta perdendo con lo sfumare dei suoi ricordi. Gli attori protagonisti sono Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Informazioni: 054437148.