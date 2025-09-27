Torta e auguri per le cento primavere di Dirce

Grande festa mercoledì scorso a Bagnacavallo per Dirce Castellucci che ha tagliato l’ambito traguardo delle cento primavere, circondata dall’affetto dei familiari: la nipote Cristiana, le sorelle Giorgia e Anna, il fratello Arnaldo, i cognati Nino e Lucia, i nipoti Angelo, Franco, Massimo, Stefano e Claudio e i pronipoti. L’assessore Fabio Bassi le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.

Nata a Civitella di Romagna il 24 settembre 1925 da una famiglia di agricoltori, Dirce Castellucci si è trasferita a Bagnacavallo negli anni 50 assieme al marito Gino Rossi, con il quale ha avuto un figlio, Mauro. In un primo tempo ha svolto il lavoro di bracciante agricola poi quello di operaia nel magazzino di frutta Galegati fino al pensionamento.

"Accanto al marito e al figlio – raccontano i familiari – ha condiviso anni di gioie, ma anche di fatiche e sacrifici. Ha sempre desiderato visitare l’Italia, ma ha potuto farlo solo in poche occasioni grazie alle gite parrocchiali, oltre a quelle organizzate a fine stagione dal magazzino di frutta per il quale lavorava. Nel 1976, quando è venuto a mancare il marito, non si è persa d’animo: si è rimboccata le maniche e ha continuato a lavorare portando avanti la famiglia con coraggio e dignità. Purtroppo nel 1997 è venuto a mancare anche suo figlio e solamente dopo molto tempo è riuscita a convivere con questo dolore, grazie all’affetto dei parenti".

Vive tuttora nella casa di Bagnacavallo, è lucida ed è assistita dalla signora Emilia Popa.