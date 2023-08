Tortora, Cabrini e Franceschini protagonisti

Tris di appuntamenti per gli amanti dei libri tra oggi e domani. Cominciamo dal programma di ’Cervia Incontra’ (inizio alle 21.30 in Piazza dei Salinari alla Darsena del Sale). Questa sera sul palco Gaia Tortora con ’A testa alta, e avanti’. La giornalista racconta la clamorosa storia di malagiustizia che coinvolse 40 anni il padre Enzo, noto presentatore televisivo. Domani Cervia darà il benvenuto ad un ex campione dei mondiali di calcio del 1982.

Antonio Cabrini racconterà, oltre alla sua eccezionale carriera, le differenze tra il calcio moderno e quello giocato negli anni di attività. Modera in entrambi i casi Roberto Arditti. Sempre domani, alle 21.15 presso il Giardino del Grand Hotel di Cervia, il giornalista di Repubblica Enrico Franceschini presenta il suo libro: “Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia”. Modera Ilaria Bedeschi.