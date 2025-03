Tosca, oggi l’antipasto al Salone Nobile. Venerdì lo spettacolo

Il regista Luca Orsini vede in Tosca, ultimo titolo della Stagione d’Opera 2025 del Teatro Alighieri, una storia di riscatto femminile finito in tragedia, mentre per il direttore d’orchestra anglo-canadese Henry Kennedy l’obiettivo è "tenere un piede radicato nella ricchezza del XX secolo e l’altro ben saldo nel XXI secolo, pronto, cent’anni dopo la morte di Puccini, a fare il prossimo passo". La riflessione su Tosca comincia con l’incontro Prima dell’opera: oggi alle 18 nel Salone Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy), la conversazione sarà guidata da Carla Moreni, critico musicale del Sole24Ore e docente di Storia del teatro al Conservatorio di Milano. Il nuovo allestimento del Teatro del Giglio di Lucca sarà invece in scena all’Alighieri venerdì alle 20.30 e domenica alle 15.30. Info. 0544/249244