Toscani e la mostra al Mar. Una delle più affollate: "Le foto? Devono girare"

"I fallimenti sono più interessanti dei successi". Così Oliviero Toscani nel 2019, in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, aveva spiegato il titolo della mostra che il Mar gli aveva dedicato: ‘Oliviero Toscani, più di 50 anni di magnifici fallimenti’. Centocinquanta foto per raccontare la sua vita, che ha sempre coinciso con la sua arte, la sua capacità di essere sempre un passo avanti agli altri, dissacrante, ironico, trasgressivo. Il grande fotografo morto a 82 anni ieri, arrivò a Ravenna il 13 aprile per l’inaugurazione, una delle più affollate di sempre.

Era arrivato un paio d’ore prima, per assicurarsi che tutto fosse come doveva. L’allestimento lo aveva soddisfatto, ma non aveva nascosto una certa insofferenza verso le esposizioni museali. "Le foto non sono fatte per essere rinchiuse, ma per essere pubblicate sui giornali, per raggiungere il maggior numero di persone". E le sue hanno viaggiato tanto e continuano a farlo, hanno raggiunto un numero enorme di persone, suscitando stupore, ammirazione, ma anche disapprovazione, sconcerto. Come era nelle sue intenzioni.

"Tutte le grandi cose della vita, le religioni, le ideologie si sono rivelate dei fallimenti. Colombo voleva scoprire le Indie e arrivò in America, altro magnifico fallimento" aveva aggiunto ridendo per spiegare ancora meglio il titolo della mostra.

Non ha mai smesso di provocare, "significa suscitare interesse, è un’energia importante" aveva detto durante la stessa intervista. E aveva definito la censura "il potere nelle mani di persone che sono rimaste indietro e che non vogliono essere disturbate, la censura è di chi ha paura e genera censura".

Della mostra del Mar aveva amato in particolare un’immagine, quella di una pubblicità per United Colors of Benetton del 1996, in cui si vede la mano aperta di una persona di colore con 23 chicchi di riso bianchi, ossia il quantitativo minimo per la sopravvivenza giornaliera. Una foto essenziale, un tema a lui caro. "C’è l’essenzialità della mano e i chicchi di riso con tanti possibili significati. Non c’è bisogno per forza di fare foto di guerra per vedere i problemi dell’umanità", aveva detto.

Alex Liverani, fotografo di Faenza, lo ha conosciuto e ha voluto ricordarlo con un post su fb: "Ciao Oliviero, oggi saranno in tanti a salire sul tuo carro. Molti dei quali, saranno gli stessi che ti hanno sempre detestato e criticato. Sei sempre stato geniale, pungente, visionario, divisivo, provocatorio, critico e irriverente. Ho avuto la fortuna di poterti conoscere sul set di Master of Photography, ed è stato subito un rapporto di amore e odio. Detestavo le tue critiche, perchè sapevi farle arrivare dove volevi arrivassero. Ma le tue parole sono sempre state fonte di ispirazione e spunti per migliorare, anche quando non ci capivamo e finivamo per discutere. ‘Oliviero sai che sto per fare uscire il mio primo libro?’ ‘Dai allora vienimi a trovare che lo guardiamo assieme e ti scrivo la prefazione’. Ecco tu eri così, sì stronzo, ma anche con un grande cuore". Un ricordo di Toscani arriva anche dall’Associazione DisOrdine che aveva realizzato in mosaico un ritratto di Pannella da una sua foto, dopo avergli chiesto l’autorizzazione.

a.cor.