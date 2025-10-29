Toscanini Academy. A Russi musiche dal mondo

Il sipario del Teatro Comunale di Russi è pronto a riaprirsi per ospitare la stagione 2025-2026. Ad inaugurare, domani, sarà l’ensemble della Toscanini Academy con Musiche dal mondo: da Vienna ai Balcani, un itinerario musicale che attraversa continenti e secoli, dove i musicisti - diretti dal Maestro Massimo Ferraguti - si fanno narratori di storie senza tempo. Dall’eleganza classica di Mozart e Rossini, alla passione verdiana, passando per le danze spagnole di Moszkowski e la celebre Marcia di Radetzky di Strauss. Il viaggio proseguirà con i valzer jazzati di Šostakóvič, i ritmi popolari rumeni nelle composizioni di Adrian e Sidney Sical, fino alle atmosfere struggenti di Sidney Bechet e all’energia trascinante di America di Henghel Gualdi. Non mancherà uno sguardo al presente con Blues for Brass di Pierluigi Alessandrini, brano che fonde scrittura contemporanea e radici popolari. Un concerto che celebra l’universalità della musica, un linguaggio capace di unire emozioni e culture che si incontrano. Il secondo appuntamento, martedì 11 novembre, è dedicato alla musica jazz: From Glenn Miller to modern vibes è il titolo scelto dalla Big Band della Toscanini Academy per accompagnare il pubblico attraverso l’evoluzione del jazz orchestrale, dalle atmosfere dorate degli anni ‘30 con le melodie indelebili di Glenn Miller all’energia di Benny Goodman. Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Russi, via Cavour 10, Russi; www.comune.russi.ra.it - www.ater.emr.it Inizio spettacoli ore 20.45. Biglietteria martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta dalle 19.45; è possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 0544-587690 o a teatrocomunalerussi@ater.emr.it.