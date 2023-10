Tour 2024, il Monticino resta nel programma

Il tracciato non cambia: il Monticino rimane la prima salita della seconda tappa del Tour del France 2024, in programma il 30 giugno con partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna. L’organizzazione al momento ha deciso di non cancellare la salita dal percorso, messa in crisi dalle frane che hanno investito la strada a maggio. C’è insomma la fiducia che la primavera lasci aperta una finestra temporale abbastanza ampia per sistemare al meglio il Monticino in tempo per la fine di giugno. Attualmente la strada è aperta al traffico, eppure le sue sponde potrebbero aver bisogno di qualche opera di messa in sicurezza, in particolare per scongiurare nuovi massicci slittamenti di terra sull’asfalto. Una riflessione che un inverno particolarmente drammatico sul fronte delle precipitazioni, o che una primavera insolitamente rigida – tale da rendere impossibili i lavori pubblici sulle strade – potrebbero costringere a riaprire: nel frattempo però l’organizzazione sembra essere ottimista, convinta di poter vedere il Monticino pronto per fine giugno. Non è invece mai stata in discussione la successiva salita presente sul percorso: cima Gallisterna nel territorio di Riolo, già protagonista dei mondiali 2020 con lo scatto del vincitore Julian Alaphilippe: sarà la salita che condurrà i ciclisti a Imola, dove si imbarcheranno per le ultime scalate prima di affrontare la complicata doppia ascesa a San Luca, a Bologna. Monticino e Gallisterna saranno insomma il primo banco di prova per il ciclista che al termine della prima tappa, con arrivo a Rimini, avrà conquistato la maglia gialla.

Filippo Donati