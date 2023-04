Tour a Palazzo Rasponi e alla Villa Romana

La Pro Loco di Russi, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, propone alcune giornate di visita straordinaria a Palazzo San Giacomo. Notevoli i dipinti al piano nobile del palazzo, che sarà visitabile solo su accompagnamento, per gruppi di non oltre 20 persone, lunedì, il 16 e 22 aprile, alle 15 o alle 15.30. Inoltre, per domenica 23 aprile è prevista una giornata straordinaria rivolta alla visita di famiglie con bambini e a seguire giochi e laboratori (unico orario ore 15). Per tutte le visite è gradita la prenotazione al sito www.prolocorussi.it o al 349-8544538. Oggi (10.30-18.30) e domani (13.30-18.30) inoltre apertura straordinarie alla Villa Romana di Russi, visitabile anche il 24-25 aprile e 1 maggio. La Villa Romana costituisce uno degli esempi meglio conservati di villa urbano-rustica dell’Italia settentrionale