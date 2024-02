Tour dantesco dalla Casa Polentana

Continuano a marzo e aprile le visite di ’Incontro a Dante-Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta’, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de ’Il Cammino di Dante’, con il patrocinio del Comune di Ravenna. Le visite, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, si tengono ogni domenica alle 11 o su richiesta per piccoli gruppi concordando giorno, orario ed itinerario.

Domenica prossima il tour parte dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco. Costo 12 euro, prenotazione su visitravenna.it, eventbrite.it. Per info: 339-3852304.