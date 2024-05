Tour de France a Cervia, i preparativi

Il Tour de France passerà anche da Cervia. E fervono i preparativi per il grande giorno, domenica 30 giugno. Si lavora per organizzare al meglio sia il passaggio della gara di ciclismo sia l’accoglienza e il ritorno di immagine per la località, con allestimenti che saranno ripresi dalle emittenti tv e dai giornali di tutto il mondo.

Il 30 giugno la corsa partirà da Cesenatico alle 12.15 e poi attraverserà Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano Marittima, oltre a Savio. I ciclisti infatti alle 12.35 raggiungeranno il lungomare Deledda, dove è fissato il km 0, per poi proseguire in direzione Ravenna. La festa che accompagna l’evento inizierà molto prima: verso le 10.30 arriverà infatti in città la carovana pubblicitaria, composta da 150 veicoli, che impiegheranno un’oretta per transitare lungo le vie del percorso, dove faranno brevi soste per distribuire gadget. Le vie interessate dal percorso sono: via Pinarella, via Sicilia, viale Italia, viale De Amicis, lungomare Deledda, lungomare D’Annunzio, via N. Sauro, ponte Mobile, via delle Paratoie, viale Oriani, viale Due Giugno, via XIX Traversa, viale Matteotti, viale Nullo Baldini e via Romea Nord.