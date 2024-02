Tour de France a Faenza, occorre organizzare eventi per la città

Il Tour de France è una delle competizioni ciclistiche più prestigiose al mondo, con oltre un secolo di storia e tradizione, e quest’anno sarà una grande opportunità per il nostro territorio poiché per la prima volta passerà da Faenza. Si terrà un evento speciale in Piazza in memoria del grandissimo Ercole Baldini, ciclista professionista e vincitore di una tappa nell’edizione del 1959. Il Tour partirà infatti quest’anno per la prima volta dall’Italia, a fine giugno. Si stima la presenza di quasi due milioni di turisti lungo il percorso italiano, generando un giro di affari di oltre 100 milioni di euro.

Sono stato relatore di minoranza della legge approvata in regione che disciplina l’organizzazione del Tour de France 2024, il cui passaggio interesserà alcuni territori dell’Emilia-Romagna. Anche Faenza sarà protagonista e si troverà al centro dell’attenzione mondiale grazie alla cerimonia di consegna del riconoscimento alla famiglia di Ercole Baldini, riconoscimento di cui ne ho richiesto l’istituzione a gran voce nelle sedi istituzionali. Tuttavia, mancano pochi mesi e non sono state ancora messe in atto azioni promozionali per il territorio da parte del Comune di Faenza, rischiando di sprecare un’occasione di valore internazionale come il Tour de France.

L’organizzazione di eventi correlati dovrà essere un obiettivo prioritario, coinvolgendo attivamente il mondo scolastico, le associazioni sportive locali e le attività economiche. La promozione dell’evento sarà fondamentale per valorizzare questo evento di rilevanza internazionale, per valorizzare l’omaggio alla memoria di una figura storica nell’ambito del ciclismo italiano e per diffondere la cultura dello sport. Tuttavia è importante anche promuovere Faenza dal punto di vista turistico e storico, non dimenticando i problemi che molti ancora subiscono a causa degli eventi alluvionali del maggio 2023.

Da qui la mia domanda al sindaco e alla giunta per conoscere quali eventi si siano pensati correlati al Tour e che azioni verranno messe in atto per promuovere la città di Faenza sia dal punto di vista turistico che storico.

Andrea Liverani

Lega Salvini