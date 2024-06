Tour de France, a Cervia maxi installazione per salutare i corridori: ecco dove

Cervia (Ra), 27 giugno 2024 – Un’enorme bicicletta gialla allestita sulla sabbia della spiaggia libera di Cervia, lunga 75 metri e alta 80. Questa l’idea sviluppata dalla cooperativa Bagnini della località romagnola per salutare la Grand Départ del Tour de France 2024.

L’installazione

È stato necessario l’utilizzo di 220 tavole, 100 lettini e 200 kg di vernice per realizzare un’installazione che dalla spiaggia libera si estende sul lungomare Deledda. La bicicletta, che campeggia lungo il km 0 nel lungomare cervese insieme all’imponente scritta ‘Cervia’ in blu, è stata allestita per omaggiare e salutare i corridori protagonisti della gara di ciclismo più seguita al mondo. Il Tour de France consiste, inoltre, nel terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo i Campionati mondiali di calcio e le Olimpiadi.

La scelta nei colori per l’opera non è casuale, essendo il giallo sia il colore del Tour che, insieme al blu, la tonalità simbolo della località di Cervia.

I 176 corridori, che percorrono il lungomare provenendo da Cesenatico, si allineano sul water front di Cervia intorno alle 12.35 per proseguire poi in direzione Ravenna. La festa che circonda l’evento inizia tuttavia già a partire dalle 10.30, orario previsto per il passaggio della carovana pubblicitaria. I veicoli che la compongono si apprestano a transitare lungo le vie del centro per distribuire ai presenti gadget di vario tipo.

Le spiagge di Cervia sono pronte, in questo modo, ad omaggiare un evento sportivo per il quale sono collegate in giro per il mondo circa 3 miliardi di telespettatori spalmati in circa 190 nazioni.