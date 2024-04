Tour de France, il trofeo al Fantini

Fino a domenica, in occasione della Gran Fondo Via del Sale, Cervia ospiterà la Coppa della Grand Départ (la Grande Partenza) del Tour de France. Dal pomeriggio di oggi gli appassionati potranno ammirare il trofeo, che sarà esposto al Fantini Club, patron dell’importante gara che il prossimo fine settimana richiamerà in città migliaia di ciclisti. Il trofeo è stato creato nel 2013, per i 100 anni del Tour de France. Da allora, al termine di ogni edizione, viene consegnato dal Paese ospitante dell’edizione conclusa a quello del successivo anno. Lo scorso luglio, al termine dell’ultima tappa del Tour de France, la comunità ospitante del Grand Depart 2024 (Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Firenze, Regione Piemonte e Città di Torino) lo ha ritirato, a Parigi.