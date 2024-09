Tour di auto e moto d’epoca con un giro turistico di 25 km

Domani è previsto il raduno ’Màchin e mutur d’una völta’ di auto e moto d’epoca organizzato dalla sezione giovane de ‘I moscerini’, in collaborazione con il ’Motoclub La Torre’ di Alfonsine. Il ritrovo è previsto alle 8.15 presso l’Aquae Sporting center di Porto Fuori la partenza per il giro turistico sarà alle 10.30, per 25 km nelle campagne circostanti verso il mare, passando dal Ravenna, Classe, dove si effettuerà una sosta aperitivo presso il Museo Classis, con una breve visita guidata sul tema della navigazione e della attività portuali di Ravenna nel passato. Il tour proseguirà passando per Lido di Dante e Lido Adriano e l’arrivo della sfilata sarà per le 12.30 circa al ristorante Barbè-que di Porto Fuori. A seguire assegnazione di diversi premi, per il conducente più giovane, il più anziano, l’auto più vecchia, la moto più vecchia, il veicolo che viene da più lontano. info: 339-2261901, 340-3695190.