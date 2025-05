Tour di Bonelli al rigassificatore

L’onorevole Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, sarà oggi a Ravenna per sostenere la campagna elettorale di Avs.

Il parlamentare verrà accompagnato dai candidati e visiterà alcuni luoghi rappresentativi di Ravenna, "in particolare – spiega Antonio Lazzari co-portavoce Europa Verde Ravenna e candidato per la lista Avs– potrà vedere l’impianto di rigassificazione e la nave BW Singapore, potrà visitare i tratti di spiaggia protetti e più belli della nostra costa e la piattaforma Angela Angelina, elementi simbolici di un modello di sviluppo che riteniamo vada convertito velocemente a soluzioni più sostenibili e a dimensione del nostro territorio. Durante la visita si confronterà con i candidati di Avs in particolare sui temi di rilievo del nostro programma come la transizione ecologica, la tutela e salvaguardia del territorio ravennate martoriato dalle emergenze climatiche, il nodo della transizione energetica del porto e del polo industriale, le problematiche del forese dell’agricoltura e della mobilità. Avrà anche modo di conoscere le prospettive programmatiche che la nuova compagine ravennate sta affrontando e ha deciso di portare avanti costruendo un gruppo coeso e competente sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica".