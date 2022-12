Tour, i ricordi degli assi del pedale "Sarà un evento davvero unico"

di Filippo Donati

Chi l’ha amato, chi l’ha domato, chi l’ha sofferto. Quello scritto al Tour de France da faentini e ravennati è un capitolo che non comincia ieri, con l’annuncio del transito in queste terre della seconda tappa del Tour 2024, ma che data indietro almeno fino all’edizione del 1925, cui prese parte il cotignolese Michele Gordini, capace di arrivare fra i primi dieci in ben cinque tappe, che gli valsero un prestigioso 21° posto finale. Un’impresa analoga a quella messa a segno due anni dopo, nel ‘27, edizione conclusa al 24° posto.

Novantanove anni dopo quei primi acuti, il Tour che approderà nel ‘24 a Cervia, Ravenna, Faenza, Brisighella e Riolo Terme, si presenta come una rassegna globale, cui nel frattempo hanno ormai preso parte corridori da oltre cinquanta nazioni, in quello che è l’evento sportivo più seguito al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. Marco Pantani, trionfatore del Tour del ‘98, non fu il solo romagnolo ad alzare le braccia sotto il traguardo di una tappa della Grande Boucle: nel ‘94 fu infatti Roberto Conti (poi scudiero di Pantani nel ‘98) ad aggiudicarsi la frazione più prestigiosa, quella con l’arrivo all’Alpe d’Huez, la sua giornata più brillante in undici partecipazioni fra il ‘90 e il 2000. Quattordici chilometri di salita in un oceano di pubblico che il corridore originario di Bagnara è pronto a scommettere il Tour incontrerà anche in Romagna: "si tratterà di un qualcosa di unico, per decenni tutti continueremo a chiederci l’un l’altro ‘dov’eri al passaggio del Tour nel ‘24?’. Alcuni amici hanno già messo nel mirino l’ascesa di San Luca, a Bologna; personalmente non mi dispiacerebbe essere a bordo strada sulla Gallisterna".

Ricordi e sogni si accavallano per chi percorse gli Champs-Élysées al fianco di Pantani: "emozioni che travolgono, che rimangono addosso". Quasi vent’anni prima di Conti, un altro romagnolo sfiorò la vittoria di tappa al Tour de France: Giovanni Cavalcanti per poco non arrivò da solo sul traguardo della tappa di Albi, nel 1975. Con lui c’era il ruvido olandese Gerrie Knetemann, il finale è di quelli che ancora oggi in gruppo mettono i brividi.

Cavalcanti staccò uno dopo l’altro tutti i compagni di fuga; solo Knetemann lo scongiurò di tenerlo a ruota: lamentava crampi, diceva di puntare a recuperare in classifica, non gli interessava la vittoria di tappa. Pura tattica: sul traguardo Knetemann trovò dal nulla le energie per una volata che aveva giurato di non voler fare. La vittoria avrebbe comunque aggiunto poco alla carriera di Cavalcanti, corridore solidissimo, stimato da tutti i colleghi, in primis da Eddy Merckx, con il quale il rapporto fu sempre ottimo. Il ricordo che sovrasta tutti gli altri accumulati al Tour è legato alle varie fughe cui il solarolese prese parte: "giornate in cui si andava veramente a tutta, a ritmi pazzeschi. Non so ancora dovrò andrò a vedere il passaggio della corsa: forse anch’io sulla Gallisterna". Come molti, Cavalcanti è rimasto sorpreso dalla scelta del Valico Tre Faggi, nel forlivese: "una salita che neppure io conoscevo, nonostante il mio mezzo secolo di pedalate. Andrò a fare un sopralluogo, potete giurarci".

A differenza che in passato, sono ridotte le chance di vedere di nuovo un romagnolo al Tour: "da un lato mi rammarica un’assenza che è anche imputabile alla poca sicurezza sulle strade e alla disattenzione delle gerarchie sportive italiane, dall’altro trovo giusto che il nostro sport parli ormai un linguaggio globale". L’ultimo romagnolo ad aver pedalato al Tour de France è stato il cotignolese Alan Marangoni, impegnato nel 2013 nello scortare Peter Sagan alla conquista della maglia verde della classifica a punti, traguardo raggiunto prepotentemente dallo slovacco, che impreziosì la sua impresa con una vittoria ad Albi. "Una giornata indimenticabile all’interno di un Tour indimenticabile", rievoca Marangoni, oggi volto del popolarissimo canale Gcn Italia. "Inutile dire che di quella corsa ho bellissimi ricordi". Anche Marangoni sta pianificando una ricognizione sulle strade del Tour: "la magia è proprio qui, nel non veder l’ora di tornare a pedalare su salite che si sono scalate migliaia di volte, come il Monticino. Il percorso delle due giornate romagnole è di primissimo livello, possiamo stare certi che assisteremo a grandi tappe. Mi dispiace solo dover aspettare ancora un anno e mezzo".