Tour nel quartiere Farini: "Studentato e servizi. Ecco come la zona cambierà volto"

Sei tappe per una ‘passeggiata’ alla scoperta dei cantieri del quartiere Farini, compresi due fuori programma al parcheggio Bezzi e nella sede degli Archivi del Novecento, nel palazzo che ospiterà il nuovo centro dell’impiego in via di Roma. È stato il sindaco Alessandro Barattoni, ieri, a guidare il tour, un "esperimento" ha detto, per spiegare "come i cantieri pubblici possono modificare un quartiere". Punto d’incontro e partenza era la sede di CittAttiva sotto i portici di via Carducci, nel cuore di una zona spesso al centro di episodi di microcriminalità. Pochi passi e si arriva allo studentato universitario, tra via Carducci e viale Farini, che sarà completato entro il 2026. "Un luogo strategico – ha spiegato il sindaco – nella visione del nuovo quartiere dell’Isola San Giovanni, che ospiterà 112 posti letto". Il corpo principale avrà l’ingresso di fronte alla stazione, un altro più piccolo, composto da minialloggi, sarà su via Carducci. "Abbiamo chiesto ai proprietari dei negozi – ha aggiunto Barattoni – se vogliono vendere, ne abbiamo incontrati dodici e diversi hanno dato parere positivo. Se così fosse si potrebbero creare attività e servizi legati alla presenza degli studenti".

Da lì il gruppo, una cinquantina di persone, si è diretto alla palestra del Liceo Classico, era presente anche la dirigente Giuseppina Di Massa, la cui riqualificazione si concluderà a marzo 2026. L’intervento, finanziato col Pnrr, è costato 5 milioni e 500mila euro (3 milioni e 500mila provenienti dall’Europa, il resto dalla Provincia). La terza tappa è stata, a sorpresa, il parcheggio Bezzi, dietro viale Farini. "Volevo mostrare che, nonostante la chiusura di piazza Mameli, in questo parcheggio, a pochi metri di distanza, ci sono posti liberi" ha detto il sindaco, aggiungendo che lì verrà tolto il limite massimo di quattro ore di sosta. Pochi minuti dopo il tour ha toccato la Rocca Brancaleone ormai finita, "verrà inaugurata a fine mese" ha detto l’ingegnere del Comune Luca Leonelli, dopo un recupero finanziato dal ministero della Cultura e costato 5 milioni. È costato invece 3 milioni, in gran parte della Regione, il ripristino del nuovo centro per l’impiego in via di Roma che già ospita gli Archivi del Novecento, dove sono custoditi, tra gli altri, gli archivi della Fondazione Casa di Oriani, l’Archivio storico della Resistenza, del Partito comunista e del Partito fascista. Un luogo frequentato da studiosi e ricercatori anche da fuori Ravenna. Ultima tappa è stata piazza Mameli con l’inaugurazione del parcheggio riqualificato nell’ottica degli adattamenti ai cambiamenti climatici. Posti auto e tariffe non sono cambiati. L’intervento è stato finanziate per oltre un 1 milione e 100mila euro dal ministero della Transizione ecologica.

Annamaria Corrado