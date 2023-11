Tour operator in visita alla città

Sono arrivati da Bagno di Romagna dopo aver seguito due bike tour che li hanno portati a Verghereto, Balze, Fumaiolo, Alfero, San Piero in Bagno, ma anche Sarsina, Mercato Saraceno, Barbotto, Sogliano, Montetiffi, Perticara, Sant’Agata Feltria e Sarsina per arrivare a Cervia sulla scia del percorso del Tour de France 2024. Il presstour organizzato da Emilia Romagna Cycling-Valle del Savio Cycling Destination ha portato a Cervia sei persone fra Tour Operator e giornalisti del settore Bike per visitare l’area storica della città del sale. Nella mattinata di domenica hanno incontrato il presidente della Fondazione Cervia In Luca Sirilli e l’assessora Michela Brunelli e hanno visitato l’area dei magazzini, la Torre S. Michele ed il museo del sale MUSA. I giornalisti, che hanno apprezzato la visita nella città del sale, seguiranno il Tour De France 2024 passando anche per Cervia, che pur non essendo tappa sarà comunque toccata dal Tour. "Cervia offre innumerevoli opportunità sportive per atleti professionisti e per amatori – dichiara Brunelli –. Benvengano quindi iniziative di questo tipo che aiutano a promuovere il nostro territorio e a proporci a segmenti di mercato specialistici. L’offerta turistica cervese, così variegata è in grado di soddisfare anche le esigenze degli accompagnatori che se contenti, potranno promuovere le località attraverso il passaparola".