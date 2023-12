Tra alluvione e tradizione, i presepi da vedere

Il Natale è alle porte e come da tradizione porta con sé la voglia di luci, decorazioni e presepi. Anche quest’anno, nonostante la fatica dell’alluvione, Faenza e dintorni tornano a vivere, almeno per il periodo natalizio, e con loro i presepi che da anni vengono allestiti da tanti volontari. Tra i molti presepi della zona alcuni sono diventati appuntamenti annuali per molte persone, come quello di San Francesco, nato all’interno della chiesa nel 1978. "L’acqua dell’alluvione ha coperto un metro e 20 di presepe – dice Roberto Gorini, curatore del presepe da 23 anni –. Tutta la parte elettronica di comando delle statue è andata distrutta, il fango si era intrufolato in ogni spazio, lo abbiamo dovuto togliere con spatole e spugne perché sono meccanismi molto delicati". Il dispiacere nel vedere il presepe sommerso è stato enorme, come il lavoro di ripristino che ha coinvolto Roberto Gorini giorno e notte da maggio. "Il legame è anche affettivo, me ne occupo da tanti anni. Il presepe è tutto costruito a mano, quindi è stato come riprendere un museo, un’opera d’arte". Il presepe verrà inaugurato domenica 24 dicembre alle 10 e resterà aperto fino al 7 gennaio, poi sarà aperto la domenica dal 14 al 22 gennaio dalle 16 alle 19.30.

Invece a portare calore all’alluvionata Pieve Corleto sarà il presepe allestito nella cripta millenaria della parrocchia, curato da 6 volontari. "Abbiamo iniziato ad allestirlo a fine ottobre, incontrandoci un paio di sere a settimana – dice Edoardo Ranzi, uno del volontari –. Il nostro è un presepe tradizionale, le statue sono in cartapesta e hanno un centinaio di anni; ci teniamo a farlo con materiali semplici e senza movimenti". Il presepe, allestito tutti gli anni da zero, inaugurerà la sua 14esima edizione domenica 24 dicembre alle 11. "Siamo partiti facendolo in cripta – dice Ranzi –: volevamo farla conoscere sempre di più. Il presepe è fatto a terra, quindi i bambini lo vivono bene perché entrano dentro come se ne facessero parte". Resterà aperto fino al 21 gennaio tutti i sabati, domeniche e festivi dalle 15 alle 19.

Non lontano, il presepe semi-meccanico della chiesa di Reda compie 12 anni. "È tutto artigianale – dice Pierlivio Ragazzini, uno dei curatori – e tutti gli anni scegliamo un tema diverso: quest’anno è ’La Romagna nel presepe’, un omaggio alla nostra terra alluvionata. I nomi sono in dialetto romagnolo e la stalla è la riproduzione di una casa; c’è anche, in polistirolo, la chiesa di Reda e il nostro parroco che suona le campane". Con anche l’aiuto di Sergio Magnani e del faentino Gabriele Lama, il presepe è stato costruito in circa due mesi ed è aperto fino al 7 gennaio dalle 10.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30 nei giorni festivi, mentre nei feriali dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.

Caterina Penazzi