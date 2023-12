Tra avanguardia e folk, al Bronson arriva domani. Josef van Wissem

Il talento unico nel suonare il liuto rinascimentale di Jozef van Wissem torna in tour con nuova musica a dicembre 2023. A metà tra avanguardia e folk, con il suo cordofono (rinascimentale o barocco) il musicista olandese tratteggia melodie ipnotiche e mistiche, mettendo d’accordo minimalismo e visceralità in uno stesso, spettrale flusso sonoro. L’artista sarà di scena domani alle 21.30 al Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero. Attivo dai primi Duemila, van Wissem ha portato il liuto fuori dai circuiti colti e dentro le colonne sonore – come quella per Jim Jarmusch – o i cataloghi di etichette indipendenti devote all’oscurità come Sacred Bones e Counsouling Sound. In tour con lui Hilary Woods, artista irlandese poliedrica che lavora con la musica, i film, la fotografia analogica, la scrittura, la pittura e i video. Intero 10 euro+ddp; 12 alla porta.