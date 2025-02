Tra botte, minacce e droga: in sei a processo

Un debito per droga di tutto rispetto. Ovvero in totale 17 mila euro che al ragazzo preso di mira, un 32enne cervese, erano costati, almeno secondo l’accusa, agguati e botte sotto casa sua tra il novembre del 2022 e il febbraio del 2023 tanto che alla fine era stato costretto a cambiare abitazione per nascondersi. Ma anche minacce, pure di morte, sia a lui che alla compagna 30enne. Il 32enne alla fine aveva deciso di sborsare quei 17 mila euro consegnando pure un Rolex, sebbene senza certificato di garanzia.

Contestazioni, quelle mosse dal pm Lucrezia Ciriello, che giovedì mattina davanti al gup Corrado Schiaretti sono valse il rinvio a giudizio a due cittadini di origine albanese di 38 e 49 anni entrambi domiciliati a Cervia e difesi dagli avvocati Gianluca Vichi e Sonia Giulianelli: nel processo fissato per metà marzo davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna, dovranno rispondere in concorso di estorsione continuata. In quella occasione i due giovani cervesi – tutelati dall’avvocato Lisa Venturi –, oltre che in quella di parti offese, figureranno anche nella veste di imputati: nel complesso l’indagine aveva tirato in ballo sei persone. Nel dettaglio la giovane coppia dovrà rispondere, in concorso quantomeno morale, di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Del resto secondo le verifiche coordinate dalla procura, nel dicembre del 2022 sempre a Cervia i due avrebbero acquistato dal 49enne albanese un chilo di marijuana per 3.500 euro, droga poi ceduta a un altro imputato: si tratta di un 30enne di Savio difeso dagli avvocati Luca Berger, Marco Magnani ed Eleonora Sgrò e pure lui tra gli imputati finiti a processo. Nel suo caso, l’accusa è quella di avere ricevuto il 4 dicembre 2022 dal 49enne albanese un chilo di marijuana in cambio di 3.500 euro e mezzo chilo di cocaina in cambio di 19 mila euro.

Sempre il 49enne è accusato di avere spacciato a più riprese attorno al 7 marzo 2023 poco più di 10 grammi di cocaina a un cittadino di origine magrebina. E, assieme all’ultimo dei sei alla sbarra – un 41enne di origine serba domiciliato a Cervia e difeso dall’avvocato Massimiliano Nicolai – di avere detenuto imprecisate quantità di cocaina ai fini di spaccio. In particolare il 49enne avrebbe ceduto la roba al 41enne. Nessuno degli imputati ha scelto un rito alternativo che, come tale, in caso di condanna avrebbe significato lo sconto di un terzo della pena: ciò lascia supporre che siano tutti pronti a respingere le accuse nel merito dei fatti.

a.col.